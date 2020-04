Všechny obchody by mohly otevřít v květnu, řekl Babiš. O sjednocení termínu bude ve čtvrtek jednat vláda

Praha Otevírání obchodů by se mohlo sjednotit a všechny by se mohly otevřít v květnu. České televizi to ve středu řekl premiér Andrej Babiš (ANO), podle kterého o takové možnosti bude jednat ve čtvrtek vláda.

Podle dosavadních plánů je otevírání obchodů rozloženo postupně až do 8. června. Babiš ve středu také řekl, že neočekává změny v omezení volného pohybu a shromažďování.

Podle návrhu, který vláda otevřela minulý týden, by se obchody měly otevírat postupně podle prodejní plochy. V pondělí by se měly otevřít obchody do 200 metrů čtverečních, od 11. května obchody s plochou do 1000 metrů čtverečních, pokud nejsou ve velkých obchodních centrech, a od 8. června i zbývající obchody.

„Rádi bychom to chtěli posunout všechno na květen,“ řekl ve středu Babiš ČT. Podle něj bude záležet na jednání s epidemiology při čtvrtečním zasedání vlády. Aktuální vývoj nákazy koronavirem ale podle premiéra dává možnost urychlit uvolňování restriktivních opatření přijatých kvůli pandemii.

Babiš ale vyloučil, že by se nyní rušila omezení, která platí pro občany. „Z hlediska pohybu nebo shromažďování osob neočekávám zásadní změny,“ řekl premiér. Omezení volného pohybu osob vláda vyhlásila nejprve na základě krizového zákona, později ho právně převedla do režimu podle zákona o veřejném zdraví, který není omezen trváním nouzového stavu. Nouzový stav je aktuálně schválen do 30. dubna.