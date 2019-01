Babiš chce v Indii posunout vztahy s Českem na strategickou úroveň. Obě země mají podle něj stejné vize

Gándhínagar (Indie) Premiér Andrej Babiš se v pátek v indickém státě Gudžarát zúčastnil zahájení investičního fóra Vibrant Gujarat Summit. V úvodním projevu přítomným státníkům a podnikatelům řekl, že přijel posunout vztahy Česka s Indií na úroveň strategického partnerství. Obě země mají podle Babiše stejnou vizi globálně sdílené prosperity založené na demokracii a lidských právech.

Babiš se dostal k řečnickému pultíku po zhruba třech hodinách od začátku slavnostního zahájení ekonomického fóra. „Přijel jsem sem s cílem posílit bilaterální vztahy mezi ČR a Indií a osobně přispět k tomu, aby se posunuly na úroveň strategického partnerství,“ uvedl. Země podle něj mají významné vazby nejen mezi jednotlivými lidmi, ale i v obchodu, oblasti investic, energetiky či vědy.

Český premiér v projevu zdůraznil, že Česko i Indie podporují mnohostranná mezinárodní jednání a staví se proti protekcionismu „Musím ocenit, co Indie v posledních několika letech dokázala, jak otevřela svůj trh,“ uvedl Babiš s tím, že čísla mluví sama za sebe. Připomněl, že do Indie s sebou přivezl 58 zástupců ze 42 firem. „Myslím, že to přesvědčivě vypovídá o našich úmyslech,“ uvedl.

Česko je jednou z 15 partnerských zemí letošního devátého ročníku summitu, který Gudžarát pořádá každé dva roky. Summit se koná v komplexu Mahátma Mandir v Gándhínagaru. Město s necelými 300 000 obyvateli pojmenované po gudžarátském rodákovi Mahátmovi Gándhím se nachází nedaleko Ahmadábádu, který je s 5,5 miliony obyvatel největším městem v Gudžarátu.

Na letošní ročník summitu se podle organizátorů přihlásilo téměř 37 000 delegátů a téměř 27 000 firem. Summit si dává za cíl, aby Gudžarát byl do roku 2030 nejrozvinutější částí Indie, přilákat do Indie globální investory a vzdělané lidi. Podle organizátorů má také umožnit setkávání podnikatelů z celého světa. Babiš vystoupí na českém semináři, který nese název „ČR - perspektivní technologický partner Indie na cestě ke společné sdílené prosperitě“.

V konferenčním centru má český premiér na programu také schůzku se svým indickým protějškem Naréndrou Módím či hlavním ministrem Gudžarátu Vidžajem Rupáním. S oběma se uvidí i u slavnostního oběda i večeře. Babiš bude také u oficiálního otevření českého výstavního stánku, zahájení podnikatelského semináře a povede jednání představiteli státních investičních fondů, penzijních fondů a institucionálními investory, uvedl úřad vlády.