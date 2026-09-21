Česko bude samozřejmě respektovat článek pět Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Odmítl komentovat vyjádření slovenského předsedy vlády Roberta Fica, který minulý týden uvedl, že nechce, aby se Slovensko "stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku pět". Česku podle Babiše nyní nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí.
Šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka v rozhovoru s listem The Guardian uvedl, že možný ruský útok, včetně omezené invaze na území některého z členských států aliance, by mohl přijít nikoli v řádu let, nýbrž měsíců.
Babiš uvedl, že od Koudelky takovou informaci nemá. „A taky nemáme informaci, že by Česko mělo být napadeno drony či raketami,“ uvedl.