Sdělil to dnes na dotaz agentury ČTK. Za důležitou pokládá účast Polska i předseda Starostů Vít Rakušan.
Předseda Evropské rady António Costa v pátek večer na závěr neformálního summitu v Dublinu oznámil, že Evropu budou při jednáních o Ukrajině zastupovat Francie, Německo, Itálie, Polsko, Spojené království a představitelé unijních institucí. Debata Evropské rady k otázce evropského zástupce pro mírové rozhovory s Ruskem zesílila poté, co se poslední kolo jednání tento týden uskutečnilo v trojstranném formátu USA-Ukrajina-Rusko.
„Počet zástupců není problém, pokud budou mít jasný mandát a mluvit jedním hlasem,“ uvedl Babiš. „Podle mě se teď Evropa musí hlavně dohodnout se Spojenými státy na společné strategii a cílech vyjednávání, bude to ale určitě těžké vyjednávání,“ soudí premiér.
Účast Polska ocenil také Rakušan. „Polsko moc dobře ví, jakou hrozbu pro nás všechny Rusko představuje,“ poznamenal. Poukázal na to, že za státy mají jednat jejich poradci pro národní bezpečnosti. „Klíčoví lidé, kteří hrají v současné situaci v Evropě a ve světě nezastupitelnou roli. Česko ve stejné chvíli tuto pozici nemá několik měsíců obsazenou. To je obrovská chyba,“ domnívá se.
„Rusko nesmí u jednacího stolu získat to, co nedokázalo dobýt vojenskou silou. To musí být základní princip všech mírových jednání,“ sdělil ČTK bývalý ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (za ODS). Evropa podle něj musí ukázat sílu, protože jenom na ni Moskva slyší. „Zapojení Evropy do rozhovorů je bezpochyby posunem na diplomatické frontě, byť se zatím nepodařilo ani náznakem přiblížit k příměří, natož vyjednat alespoň dílčí příměří v Černém moři nebo zastavení útoků na energetickou infrastrukturu,“ uvedl.
„Složení vyjednávacího týmu ‚Evropa‘ odráží současnou realitu, kdy potřebujeme sladit zájmy více států, klíčových z hlediska naší obrany - a to včetně Velké Británie,“ napsal ČTK předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Za ideální by považoval, aby za Evropu jednala jen jedna osoba, a to vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová. V jejím týmu by byli zástupci zemí, jako jsou Francie, Německo, Polsko nebo Itálie.
„Z pohledu ČR je klíčové, aby si Evropa uvědomila, že Rusko pod vedením Vladimira Putina žádný mír nechce,“ zdůraznil Hřib. Současně se vyslovil pro větší tlak na Rusko. Mnohem důležitější než shoda na složení delegace je podle něj shoda na tom, že Rusko je nutné k zastavení bojů a následnému jednání o míru dotlačit.
Za velký úspěch označil sestavení vyjednávacího týmu předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO). Podle něj je však otázkou, zda je to efektivní řešení, zda na něj ruská strana přistoupí a jaké konkrétní návrhy na ukončení války tým předloží.