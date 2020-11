VIDEO: Politici a další lidé zapalují svíčky na Národní třídě. Dorazil i Babiš, odpůrci vlády pískali na Hamáčka

Praha Na Národní třídu v Praze dorazil krátce před 08:00 premiér Andrej Babiš (ANO) v doprovodu ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). Pod pamětní desku na průčelí Kaňkova paláce položili u příležitosti 31. výročí listopadových událostí roku 1989 květiny a zapálili svíčky. Uctít 17. listopad přišli mimo jiné i ministři za ČSSD Jan Hamáček s Janou Maláčovou. Za pískotu a skandování hesel několika lidí položili květinu a zapálili svíčku.

Babišova přítomnost tentokrát nevyvolala velké protesty jako loni, kdy na něj lidé pískali. Letošní oslavy jsou kvůli koronaviru jiné než v předchozích letech, přesunuly se do on-line prostoru.



Za 31 let od listopadové revoluce se podle Babiše vše změnilo. Nejdůležitější je podle něj svoboda. „Ti, kteří to nezažili, si to možná neumí představit, jak to bylo předtím,“ řekl přítomným novinářům. Lidé by si podle něj měli svobody vážit, v této souvislosti připomněl situaci v Bělorusku. Babiš bude den trávit s rodinou. Lidem by doporučil, aby na listopad 1989 zavzpomínali a večer si poslechli koncert České filharmonie.



Naopak pietní akt i následné vyjádření pro novináře Hamáčka a Maláčové narušoval hlouček odpůrců Babišovy vlády. Ozýval se pískot a hesla jako „Běžte domů, kolaboranti“ či „Hanba vám“. Lidé jim vyčítali, že drží Babiše a komunisty u moci.



Hamáček vyzdvihl svobodu slova. „Všechno to, co dneska máme a pokládáme to za samozřejmé, i to že tady všichni můžeme svobodně vyjádřit svůj názor, je součástí demokracie, a to před 17. listopadem nešlo,“ řekl. Hamáček zároveň vyzval lidi, pokud chtějí uctít památku na Národní třídě, aby dodržovali bezpečnostní opatření. Kvůli epidemii je ale podle něj lepší tichá vzpomínka doma.

Šéfové tří opozičních stran vyzdvihli při vzpomínce na 17. listopad zejména demokracii. Na Národní třídu přišli společně za KDU-ČSL Marian Jurečka, za ODS Petr Fiala a za TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podle zpravodaje ČTK lidí, kteří na Národní třídu přišli zapálit svíčku, v průběhu dopoledne přibývá. Přicházejí ale většinou jednotlivě a v poklidu odcházejí.

Pro Fialu je 17. listopad jeden z nejdůležitějších svátků. „Stačí říci slova svoboda, demokracie - to všechno je spojeno se 17. listopadem,“ řekl. Podle něj je to svátek naděje. „Tu naději je dobré si připomínat i dnes, protože samozřejmě to slavíme v trošku smutných okolnostech,“ podotkl s odkazem na pandemii koronaviru. Vyjádřil naději, že příští rok bude země slavit v normálních poměrech. Svoboda je podle něj nesmírně křehká, lidé by měli být stále citliví na to, kde svobodu ztrácí, dodal.

Podle Jurečky se svoboda za těch 31 let do společnosti vžila. „Ale nemůžeme říci, že svoboda a demokracie a její základní principy nejsou ohroženy. Vždy z nějakých důvodů to ohrožení tady je, ať už větší, nebo menší,“ řekl novinářům. „Je na nás, abychom usilovali o to, aby ta demokracie byla kvalitní,“ doplnila Pekarová Adamová.

Ministryně Schillerová vzpomněla na obrovské emoce a euforii v listopadu 1989. Rok má také spojený s narozením syna. Před 31 lety si přála, aby její děti měly lepší život než generace jejích současníků. Všichni mají podle Schillerové velkou povinnost a zodpovědnost svobodu chránit, není samozřejmostí.



Již po sedmé hodině ráno tam dorazil předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Přítomným novinářům řekl, že listopad 1989 je největší historickou událostí, kterou za svého života zažil. Události podle něj položily základ české státnosti.

Pod pamětní deskou hoří od rána desítky svíček. Věnec tam umístila například Česká advokátní komora, nese nápis „Děkujeme, že můžeme“. Někdo na místo donesl i plakát namířený proti premiérovi Babišovi se vzkazem „Květiny estébáka a normalizačního komunisty tady nechceme“. Na místě jsou i fotografie bývalého prezidenta Václava Havla s dalajlamou.