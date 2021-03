Babiš doufá v prodloužení nouzového stavu do Velikonoc. Zásadní jsou počty hospitalizovaných a pacientů na JIP

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že Sněmovna podpoří žádost menšinové vlády ANO a ČSSD prodloužení nouzového stavu alespoň do Velikonoc. Jedná o tom s KSČM, jejíž poslanecký klub nyní zasedá. Novinářům ve Strakově akademii premiér řekl, že důležité jsou počty hospitalizovaných a pacientů na jednotkách intenzivní péče.

„Rozumím, že jsou podmínky, pro nás je důležitý stav hospitalizovaných a stav jednotlivých lidí na jednotkách intenzivní péče,“ uvedl Babiš. Zmínil, že postoj opozice, kdy požaduje rozvolnění, se od loňského léta opakuje. „Tentokrát bychom to neměli pokazit. Dávám si pozor na to, abych něco sliboval...Zkusme to dotáhnout, abychom snížili stav, doufám, že se k tomu vrátíme po Velikonocích,“ uvedl Babiš.