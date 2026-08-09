Babiš se po dovolené pustil do opozice. Nic jsem nezneužil, tvrdí

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  11:32aktualizováno  11:32
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Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se ve svém pravidelném nedělním videu vrátil k bilanci svého dosavadního působení v politice. Rázně se vymezil proti kritice opozice i mediálním kauzám a zdůraznil, že za ním i jeho hnutím zůstávají hmatatelné výsledky.

Na začátku videa Babiš mluvil odlehčeně o dovolené, cvičení, hubnutí, přístroji InBody a pak přešel k exkurzu do historie politických stran a výsledkům voleb.

Babiš odmítl jakákoliv obvinění z nečestného jednání jako premiér. „Já nemám žádný skandál. To, co si na mě vymysleli, ty blbosti... To je absolutně mimo. Nikdo nemůže říct, že bych v rámci své funkce někdy něco zneužil. Neexistuje nic takového. Mně můžete věřit,“ prohlásil premiér.

Předchozí vlády a „tunelování“

Při rekapitulaci hospodaření minulých kabinetů Babiš nešetřil předchozí garnitury a poukázal na to, v jakém stavu podle něj státní podniky a infrastrukturu přebíral. „Zachránili jsme OKD, ČSA, zachránili jsme letiště, které tunelovali, brutálně přes pozemky. Za nás se investovalo,“ tvrdí Babiš.

Zároveň připomněl konkrétní kroky, které podle něj jeho kabinety prosadily: „Boj proti korupci, klientelismu a plýtvání. Zavedli jsme registr smluv, centrální nákupy, jasné pravidla pro státní firmy a veřejné zakázky. Zrušili jsme 4 300 míst, šetřili jsme miliardy. Zavedli jsme kontrolní hlášení, EET, daňovou kobru. Měli jsme zdravé veřejné finance.“

Velkou část vystoupení Babiš věnoval výsledkům bývalého ministra životního prostředí Richarda Brabce, u kterého vyzdvihl „miliardové investice“ do dotací, Nové zelené úsporám, Dešťovky či boj proti suchu. „Všichni říkali: „Ježíš, on byl v chemičce, jaká to bude katastrofa. No, kecy v kleci. Brabec je úspěšný... byl i úspěšný ministr,“ zastal se svého někdejšího ministra Babiš.

Babiš se také opřel do opozičních stran a vývoje kolem veřejných financí a výstavby infrastruktury za minulé vlády. „Stanjurovo letadlo narazilo minulý rok. A chybělo 37 miliard na dálnice a obchvaty,“ řekl Babiš s tím, že jeho hnutí plánuje i nadále prosazovat proinvestiční rozpočet a pravidelně „skládat účty“ veřejnosti. „Opozice je zoufalá, stále útočí. Byly tam čtyři roky, tak nevím, co udělali,“ řekl premiér.

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