Prezident Petr Pavel označil ruský zásah v Rumunsku za zcela nepřijatelný. Podle něj by mezinárodní společenství nemělo zůstat jen u společného odsouzení, ale musí jednat mnohem rázněji. Pavel na síti X jednoznačně podpořil apel rumunského prezidenta Nicušora Dana na silnou mezinárodní odpověď s tím, že Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky „nenecháme líbit“.
Jako jeden z prvních reagoval premiér Andrej Babiš (ANO): „Česká republika pevně stojí při našich aliančních partnerech a stejně tak odsuzujeme pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině,“ Česko podle jeho slov jednoznačně odmítá pokračující ruskou agresi vůči sousední Ukrajině.
Dle expremiéra Petra Fialy je incident v Rumunsku jasným signálem k tomu, aby Česká republika okamžitě jednala o prostředcích na obranu. „Ruský útok v Rumunsku? Okamžitě navýšit výdaje na obranu, česká vládo!“ uvedl na sociální síti X Fiala.
„Proto musíme podporovat Ukrajinu, proto jí musíme dodávat zbraně. Jinak se můžeme dočkat ruských dronů nad Českem,“ nechal se slyšet předseda občanských demokratům Martin Kupka. Zároveň upozornil, že ruská agrese se stále častěji dotýká členských států NATO, přičemž vedle Rumunska zmínil i nedávné incidenty v pobaltských zemích.
Podobně se vyjádřil také předseda Pirátů Zdeněk Hřib: „Příště to může být třeba Polsko, Slovensko nebo Česko. Válku nemůžeme brát na lehkou váhu a rozpínavost Ruska taky ne,“ konstatoval na svém profilu poslanec.
Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana ukazuje případ v Rumunsku, Polsku, Finsku či Pobaltí, že „Vladimíru Putinovi není nic svaté“ a ruské síly vzdušný prostor Aliance narušují opakovaně. Rakušan se ve svém komentáři také ostře opřel do „proruských vlastenců“ a položil otázku, zda musí dron spadnout až na našem území, aby nebezpečí pochopili i ti, kterým nestačila zkušenost z Vrbětic.
Razantní řešení navrhl také poslanec za KDU-ČSL Jan Bartošek, který událost vnímá jako přímý test akceschopnosti NATO. Podle něj by měla Aliance začít své území aktivně chránit a zavést nad ukrajinským územím bezletovou zónu do hloubky pár desítek kilometrů. „Dokud se to nestane, bude jen otázka času, než ruské drony někoho zabiji,“ nechal se slyšet na síti X Bartošek.