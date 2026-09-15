Europoslanci schválili úpravu systému ETS 2 s cílem kontrolovat ceny chystaných povolenek. Nová pravidla zavádějí cenový strop 45 eur, tedy 1 100 korun, za tunu CO2. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability (MSR). Má to omezit růst cen.
Babiš uvedl, že změna je lepší než nic. „Proto jsme to podpořili, ale nijak zásadně to ničemu nepomůže. Pořád platí, že ETS 2 je nástroj, který by lidem zdražil bydlení i dopravu a zapříčinil uzavření dalších kapacit rafinerií. V současné době vysokých cen pohonných hmot i zemního plynu by se členské státy měly dohodnout, celý systém zrušit nebo ho minimálně odložit o několik let,“ dodal.
„Součástí dnes schváleného opatření je takzvaná tržní stabilizační rezerva, kterou jsme vybojovali, což je jednoznačně dílčí úspěch. Na druhou stranu zavedení ETS 2 je nyní nepřijatelné,“ uvedl. Dodal, že ceny energií letí v posledních týdnech nahoru. „A nemůžeme je přece ještě zvyšovat další zelenou daní,“ konstatoval.
Ministr průmyslu Karel Havlíček schválení takzvané tržní stabilizační rezervy uvítal. Samotné zavedení systému ETS 2 pro silniční dopravu a budovy však v současné době považuje za nepřijatelné kvůli rostoucím cenám energií.
Kabinet ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení slíbil, že se vymezí proti emisním povolenkám první i druhé generace. „V případě ETS 2 jsme připraveni neimplementovat tento systém do české legislativy a zabránit vysoce negativním sociálním dopadům do společnosti,“ uvedla koalice. Proti systému se usnesením vláda vymezila na svém druhém jednání loni v prosinci.