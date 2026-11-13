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Babišův třetí den v Irsku. S lídry EU řeší, kdo má za Evropu jednat s Ruskem

  12:37aktualizováno  12:37
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Premiér Andrej Babiš dorazil na jednání Evropského politického společenství v...

Premiér Andrej Babiš dorazil na jednání Evropského politického společenství v Dublinu. (12. listopadu 2026) | foto: AP

Premiér Andrej Babiš (ANO) mluvil před zahájením neformální Evropské rady v...
Český premiér Andrej Babiš a irský premiér Micheál Martin na evropském summitu...
Francouzský prezident Emmanuel Macron a ukrajinský prezident Volodymyr...
Český premiér Andrej Babiš a irský premiér Micheál Martin na evropském summitu...
31 fotografií
Od našeho zpravodaje v Dublinu – Premiér Andrej Babiš (ANO) uzavírá svou třídenní cestu v Irsku. V Dublinu se účastní neformálního summitu Evropské rady, na které budou lídři unijních zemí řeší umělou inteligenci a situaci na Ukrajině. Babiš očekává, že tématem bude i diskuze o vyjednávačích, kteří by zastupovali Evropu při mírových rozhovorech s Ruskem.

Summit se měl původně věnovat čistě umělé inteligenci, ale italská premiérka Giorgia Meloniová považuje za neodkladné, aby se Evropa dohodla, kdo ji bude zastupovat. A stejný názor sdílí i Babiš.

„Například italská premiérka Meloniová, dánská premiérka Frederiksenová, britský premiér Burnham, polský premiér Tusk a samozřejmě šéf Evropské rady António Costa,“ vyjmenoval ve čtvrtek premiér své favority. Evropa by podle něj už měla rozhodnout.

Premiér Andrej Babiš dorazil na jednání Evropského politického společenství v Dublinu. (12. listopadu 2026)
Premiér Andrej Babiš (ANO) mluvil před zahájením neformální Evropské rady v Dublinu s médii. (13. listopadu 2026)
Český premiér Andrej Babiš a irský premiér Micheál Martin na evropském summitu v Dublinu (13. listopadu 206)
Francouzský prezident Emmanuel Macron a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na evropském summitu v Dublinu (12. listopadu 2026)
31 fotografií

Na jméno evropského vyjednavače čeká i Rusko. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova je připravené s Evropou jednat, ta však musí nejprve projevit zájem a určit svého zmocněnce. „Pokud mají Evropané někoho, kdo je zmocněn k jednání a pokud mají skutečně zájem, pak samozřejmě budeme připraveni s nimi jednat,“ poznamenal Peskov.

Podle agentury Reuters dal mluvčí Kremlu najevo, že o pozvání evropských politiků k jednání o možnostech ukončení ruské války na Ukrajině bude možné rozhodnout, „jakmile pochopíme jejich skutečný záměr a (uvidíme) připravenost přispět k mírovému procesu“.

Na programu je i umělá inteligence

V debatě o umělé inteligenci chtějí představitelé unijních zemí jednat o tom, jaký vliv má na proměnu hospodářství i společnosti. Jako hosty si pozvali generálního ředitele francouzské technologické společnosti Mistral Arthura Mensche, jehož firma vyvíjí pokročilé modely generativní umělé inteligence.

Na summitu vystoupí i nositel Nobelovy ceny za fyziku Geoffrey Hinton, což je britsko-kanadský počítačový vědec a kognitivní psycholog, jemuž se přezdívá „Kmotr umělé inteligence“.

„Je to velké téma. V pondělí jsme na vládě rozhodli o ustavení Rady pro umělou inteligenci. Myslím, že máme skvělé experty a máme co nabídnout. Nyní v tomto ohledu nakupujeme technologie ze Spojených států, a je důležité, abychom v tom byli nezávislí,“ vysvětlil Babiš.

Zelenskyj ocenil Havlíčkovu cestu

Ve čtvrtek se Babiš v Dublinu sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten premiéra informoval o obtížné situaci v řadě ukrajinských měst a o potřebách obnovy země.

Jen za minulý měsíc podle něj Rusko zasáhlo šedesát lokomotiv. Ukrajinský prezident poděkoval českému premiérovi za rozhodnutí podpořit ukrajinskou železniční společnost Ukrzaliznycja a vyjádřil naději, že obě země najdou nové formy spolupráce a podpory.

„Poděkoval jsem panu premiérovi za návštěvu české podnikatelské delegace, během které naše týmy řešily řadu projektů, na kterých může Ukrajina s Českem spolupracovat,“ poznamenal Zelenskyj.

Havlíček se ve čtvrtek vrátil z třídenní cesty po Ukrajině. „Mám z toho velmi dobrý pocit. Jsem přesvědčen, že jsme tam pomohli našim firmám, ať už v oblasti vývozu letadel nebo zdravotnických prostředků, nebo třeba v oblasti těžby,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Havlíček.

Válka na Ukrajině

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