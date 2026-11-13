Summit se měl původně věnovat čistě umělé inteligenci, ale italská premiérka Giorgia Meloniová považuje za neodkladné, aby se Evropa dohodla, kdo ji bude zastupovat. A stejný názor sdílí i Babiš.
„Například italská premiérka Meloniová, dánská premiérka Frederiksenová, britský premiér Burnham, polský premiér Tusk a samozřejmě šéf Evropské rady António Costa,“ vyjmenoval ve čtvrtek premiér své favority. Evropa by podle něj už měla rozhodnout.
Na jméno evropského vyjednavače čeká i Rusko. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova je připravené s Evropou jednat, ta však musí nejprve projevit zájem a určit svého zmocněnce. „Pokud mají Evropané někoho, kdo je zmocněn k jednání a pokud mají skutečně zájem, pak samozřejmě budeme připraveni s nimi jednat,“ poznamenal Peskov.
Podle agentury Reuters dal mluvčí Kremlu najevo, že o pozvání evropských politiků k jednání o možnostech ukončení ruské války na Ukrajině bude možné rozhodnout, „jakmile pochopíme jejich skutečný záměr a (uvidíme) připravenost přispět k mírovému procesu“.
Na programu je i umělá inteligence
V debatě o umělé inteligenci chtějí představitelé unijních zemí jednat o tom, jaký vliv má na proměnu hospodářství i společnosti. Jako hosty si pozvali generálního ředitele francouzské technologické společnosti Mistral Arthura Mensche, jehož firma vyvíjí pokročilé modely generativní umělé inteligence.
Na summitu vystoupí i nositel Nobelovy ceny za fyziku Geoffrey Hinton, což je britsko-kanadský počítačový vědec a kognitivní psycholog, jemuž se přezdívá „Kmotr umělé inteligence“.
„Je to velké téma. V pondělí jsme na vládě rozhodli o ustavení Rady pro umělou inteligenci. Myslím, že máme skvělé experty a máme co nabídnout. Nyní v tomto ohledu nakupujeme technologie ze Spojených států, a je důležité, abychom v tom byli nezávislí,“ vysvětlil Babiš.
Zelenskyj ocenil Havlíčkovu cestu
Ve čtvrtek se Babiš v Dublinu sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten premiéra informoval o obtížné situaci v řadě ukrajinských měst a o potřebách obnovy země.
Jen za minulý měsíc podle něj Rusko zasáhlo šedesát lokomotiv. Ukrajinský prezident poděkoval českému premiérovi za rozhodnutí podpořit ukrajinskou železniční společnost Ukrzaliznycja a vyjádřil naději, že obě země najdou nové formy spolupráce a podpory.
„Poděkoval jsem panu premiérovi za návštěvu české podnikatelské delegace, během které naše týmy řešily řadu projektů, na kterých může Ukrajina s Českem spolupracovat,“ poznamenal Zelenskyj.
Havlíček se ve čtvrtek vrátil z třídenní cesty po Ukrajině. „Mám z toho velmi dobrý pocit. Jsem přesvědčen, že jsme tam pomohli našim firmám, ať už v oblasti vývozu letadel nebo zdravotnických prostředků, nebo třeba v oblasti těžby,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Havlíček.