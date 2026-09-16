Babiš před cestou do Bulharska uvedl, že hlavním cílem návštěvy bude přesvědčit tamního premiéra Radeva o kvalitách českých letadel. Česko nabídne Bulharsku osm nových letounů Skyfox společnosti Aero Vodochody. „Pevně doufám, že ke kontraktu nakonec dojde,“ řekl Babiš po jednání s Radevem. Jde o letouny L-39NG.
Česká delegace v Bulharsku jedná o obchodních příležitostech a podpoře českých firem, Babiše a Havlíčka doprovází početná delegace – celkem padesát firem. „Kdybychom měli větší letadlo, měli bychom tam firem sto,“ prohlásil Babiš.
Budeme mít problém, varoval Babiš před ETS 2
Babiš se svým bulharským protějškem řešili zejména ETS 2. Bulharsko má podle Radeva podobný názor na evropskou a energetickou politiku včetně systému emisních povolenek jako Česko. „Máme společný názor, že musíme zrevidovat evropský systém obchodu s emisemi. Musíme zaručit stabilitu pro průmysl,“ sdělil.
Stejné postoje podle Radeva panují i v otázce nelegální migrace. Babišovi poděkoval za pozvání, aby Bulharsko bylo součástí debat v rámci formátu V4 plus. „Tyto čtyři státy trvají na tom zachovat, aby Evropa měla opravdovou suverenitu, průmyslovou, vědeckou a obrannou spolupráci. Takovým způsobem může Bulharsko pomoci a může pomoct k diverzifikaci energetických dodávek,“ sdělil.
Babiš hovořil o emisních povolenkách už ráno na tiskové konferenci před odletem. Podle něj jejich zavedení zvýší náklady rafinerií a může vést k odchodu zahraničních investorů z Evropy. To by podle premiéra mohlo následně ovlivnit ceny pohonných hmot.
„Pokud se zavede ETS 2, rafinerie navýší náklady a zahraniční investoři, kteří tady mají rafinerie, odejdou z Evropy. A my budeme mít problém s cenou a s hmotou,“ řekl Babiš.
Česko chce podle Babiše prosazovat odklad ETS 2 a přerušení systému ETS 1. Premiér zároveň plánuje přesvědčovat další evropské představitele, aby se k českému postoji připojili. Během návštěvy Bulharska chce o této otázce mluvit také s Radevem. „Považuju za absurdní, že Evropa stále nepochopila, co se děje,“ kritizoval. Bulharského předsedu vlády pozval do Česka.
Jedeme prodávat české produkty, řekl Havlíček
Havlíček se během cesty zaměřuje především na zájmy českých firem. Na tiskové konferenci před odletem mluvil také o cenách plynu v Evropě a Spojených státech. Podle něj nebude mít Česko ceny vyšší než okolní země.
„Jedeme tam primárně prodávat české produkty, ne jen diskutovat,“ uvedl Havlíček. Mluvil o již zmiňovaných letounech Skyfox nebo prohloubení spolupráce v rámci Škoda Transportation.
Babiš odmítl, že by s bulharským protějškem jednal o euru. Bulharsko od letošního ledna přijalo evropskou měnou. „Pro nás to není téma,“ řekl. Po společném jednání zopakoval, že Česko se do eurozóny nechystá, ve vztazích s Bulharskem to ale podle něj není podstatné. „Důležité je, že máme stejné názory na problematiku jádra, energií,“ vyzdvihl.
Po příletu do Sofie se konala slavnostní ceremonie u pomníku neznámého vojína. Poté následovala společná tisková konference Babiše s Radevem.
Babiš má na programu také setkání s šéfkou Národního shromáždění Michaelou Docovovou. Součástí návštěvy je také česko-bulharské podnikatelské fórum včetně podpisu memoranda o porozumění mezi českými a bulharskými společnosti a asociacemi. Poté vystoupí na tiskové konferenci Havlíček k ekonomickým tématům. Na závěr návštěvy se Babiš setká s krajany.
Babiš se potkal se svým bulharským protějškem už před dvěma měsíci na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Sofii navštívil Babiš jako premiér i v roce 2018, sešel se tehdy s předsedou vlády Bojkem Borisovem v době, kdy jeho země předsedala Evropské unii.