Videokonferenci zemí ochotných podílet se na mnohonárodnostní mírové misi v Hormuzském průlivu po skončení konfliktu pořádají Británie a Francie.
Hormuzský průliv je klíčový pro vývoz ropy z oblasti Perského zálivu. Nyní je fakticky zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael.
„Jedná se o unikátní zařízení (pasivní radar), které nikdo na světě nemá. Je to velmi efektivní zařízení a právě tam může být velice dobře uplatněno,“ uvedl v pátek Babiš.
S novináři hovořil na letišti v Bechyni na Táborsku při mezinárodním cvičení. Jeho motivem bylo testování moderních vojenských technologií, jako jsou například drony.
Česká armáda ve výzbroji pasivní radary má. Nákup dalších ministerstvo avizovalo loni v září - šlo o trojici pasivních radiolokátorů PLESS od pardubické společnosti ERA za 2,3 miliardy korun. Jeden stacionární a dva mobilní radary dokážou podle výrobce odhalit i drony a sledovat cíle do vzdálenosti 700 kilometrů.
Pasivní radiolokátory přijímají elektromagnetickou energii z okolí, samy ale žádné signály nevysílají. Žádný radar je proto nemůže odhalit. Dokážou sledovat mnoho cílů současně. Vyhledají i objekty ukryté za obzorem, kam běžný radar nedohlédne.
Výrobce uvádí, že radiolokátory PLESS jsou vybavené průlomovou technologií, která například umožňuje z Česka pozorovat lodě plující po Baltském moři. Přístroje dokážou určit polohu i typ statických či pomalu se pohybujících objektů - nejčastěji lodí a radarů - i rychlých cílů, jako jsou letadla či drony.
„Nabízíme to, v čem jsme dobří. Naše armáda měla vždy dobrý zvuk v rámci NATO,“ řekl Babiš. Dodal, že zatím není jasné, na jak dlouho by Česká republika pasivní radar do Hormuzu poskytla. „To je samozřejmě otázka debaty. Ptal jsem se i na to, do jaké míry by byli ochráněni naši vojáci, pokud by tam šli. Ale určitě o tom bude rozhodovat Parlament. Je to nějaké gesto v situaci, kdy americký prezident (Donald Trump) kritizoval Evropu za to, že se nechce zapojit do obrany Hormuzu,“ dodal premiér.