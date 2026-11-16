Česká republika by se podle Babiše měla snažit pořídit další systémy protivzdušné obrany co nejdříve a nečekat až do roku 2030. Česká delegace se v pondělí setkala s výrobci izraelského systému Arrow 3. Delegace navštívila také operační středisko izraelských sil, odkud jsou řízeny zásahy proti raketovým útokům. Babiš označil technologie Izraele za nejlepší zejména proto, že na rozdíl od některých evropských systémů prošly bojovým nasazením.
Po návratu delegace do ČR by podle premiéra měla armáda co nejdříve rozhodnout, jaké systémy chce pořídit. Zmínil také izraelský systém Barak, který nakoupilo Slovensko a o němž chce česká strana také jednat s výrobcem. Konkrétní harmonogram případného nákupu ani objem zakázky Babiš neupřesnil.
Babiš: Priota je ochránit naše obyvatelstvo
Premiér naopak připomněl, že Česko v minulosti investovalo do izraelského systému protivzdušné obrany Spyder, který si pořídilo v roce 2021. Ten podle něj dokáže likvidovat například letadla a drony, ne ale balistické rakety. Protivzdušnou obranou proti balistickým raketám disponuje v Evropě pouze Německo, Francie a Itálie. „Já to považuju za prioritu, protože priorita je, aby, když by se nedejbože něco stalo, abychom ochránili naše obyvatelstvo,“ zopakoval ministerský předseda.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), který premiéra doprovází, k tomu doplnil: „Pokud jde o termín, kdy by mohl být pořízen ten systém proti taktickým balistickým raketám, to je jedna z věcí, o které budeme s našimi kolegy z Izraele jednat. Jaké jsou dle jejich předpokladů možné dodávky z hlediska termínů, času a podobně.“
Podle Zůny armáda o nové ochraně představu má. Ví, co by jí nejvíc vyhovovalo. „To víme vcelku přesně. Cena je vždycky až na prvním místě, to je velmi důležitý faktor. Ale možná dnes, tak jak vypadá situace, tak termín dodávek, protože ta urgence je na místě, je možná dneska důležitější, než je ten faktor, zda vidíte ve svém prospektu finanční prostředky, nebo ne. Ale o ceně se vyjednává, to je naprosto jasné,“ sdělil ministr obrany na dotaz iDNES.cz, co při pořizování bude hrát klíčovou roli. Premiér by chtěl posílit protivzdušný obranný systém co možná nejdříve.
A jaké jsou šance získat nějaký kontrakt v době, kdy se v Izraeli mění vláda? Podle přítomných politiků tím, že česká strana jedná s oběma stranami – tedy jak končícím premiérem, tak možná budoucím (Babiš má v Izraeli jednat i s předsedou strany Jašar Gadim Eisenkotem, kterého prezident pověřil sestavením nové vlády – pozn. red.) – tak to prý zaručuje jistou a stabilnější pozici ve vyjednáváních. Kromě protivzdušného systému Babiš s Netanjahuem probírali také například AI.
Český premiér, kterého kromě Zůny doprovází ještě ministři Petr Macinka, Adam Vojtěch a Boris Šťastný, bude v Izraeli do středy. Zítřejší svátek 17. listopadu má Babiš uctít u lavičky Václava Havla v Tel Avivu. „Mrzí mě, že letos nebudu moci jít 17. listopadu na Národní třídu, kam jinak chodím každý rok. Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace,“ řekl premiér. Jeho vláda v posledních týdnech vláda čelí kritice v souvislosti se záměrem změnit financování České televize a Českého rozhlasu.
Součástí programu bude i návštěva památníku obětí holokaustu Jad vašem, či zdravotnického zařízení v Tel Avivu. Babiš jako premiér zavítal do Izraele opakovaně již za svého prvního působení v čele vlády. S Netanjahuem jednal například v únoru 2019 o spolupráci ve vědě, výzkumu, kybernetické bezpečnosti a vodním hospodářství.
Do Izraele odcestoval také v lednu 2020 na Světové fórum o holokaustu a v březnu 2021 jednal s izraelským premiérem o očkování proti covidu-19 a spolupráci při výrobě vakcín. Česko dlouhodobě patří k blízkým evropským spojencům Izraele.