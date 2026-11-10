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Oslavy 17. listopadu bez Babiše, Macinky či Zůny. Jedou do Izraele

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  9:42aktualizováno  10:11
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Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026)

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (12. října 2026)
Premiér Andrej Babiš a jeho izraelský protějšek Benjamin Netanjahu na tiskové...
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Ministr pro sport, prevenci a zdraví z Motoristy sobě Boris Šťastný přichází na...
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Premiér Andrej Babiš (ANO) navštíví od 16. do 18. listopadu Izrael na pozvání předsedy tamní vlády Benjamina Netanjahua. Bilaterální jednání se zaměří zejména na spolupráci v obraně, včetně antibalistické ochrany, zdravotnictví a ochrany dětí, informoval úřad vlády. Návštěva, na které premiéra doprovodí část ministrů jeho kabinetu, se uskuteční ve dnech, kdy si Česko bude připomínat výročí sametové revoluce. Tradičních oslav 17. listopadu v Česku se tak premiér nezúčastní.

Cesty se zúčastní vedle premiéra ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé), ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) či náčelník Generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč. Součástí programu budou jednání členů vlády s jejich izraelskými protějšky, informovala Strakova akademie.

Babiše mrzí, že nebude kvůli avizované návštěvě Izraele 17. listopadu na Národní třídě v Praze. Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace, uvedl v tiskové zprávě, kterou oznámil úřad vlády termín cesty části vlády do Izraele. Babiš tam chce jednat o obraně či zdravotnictví.

„Mrzí mě, že letos nebudu moci jít 17. listopadu na Národní třídu, kam jinak chodím každý rok. Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace,“ uvedl premiér, který v posledních týdnech čelí kritice v souvislosti se záměrem vlády změnit financování České televize a Českého rozhlasu.

„Bude to důležitá cesta, v podstatě na úrovni mezivládního jednání. Hlavním tématem, které budu řešit, je antibalistická ochrana, proto mě doprovodí ministr obrany a náčelník Generálního štábu Miroslav Hlaváč. Součástí delegace budou i další ministři naší vlády, kteří budou jednat se svými izraelskými protějšky. Máme totiž řadu společných projektů ať už v oblasti bezpečnosti, obrany, ochrany dětí, nebo třeba zdravotnictví,“ uvedl Babiš.

O plánované cestě mluvil premiér v neděli na facebooku. Zmínil, že protivzdušná obrana je prioritou a v uplynulém týdnu jednal s některými výrobci, včetně Izraelců. Izraelský systém Iron Dome k zachycování raket krátkého doletu a minometných granátů má Babiš za úspěšný a v obraně za důležitější než americké stíhačky F-35 a tanky, které objednala minulá vláda.

Macinka jednal v Izraeli s Netanjahuem v dubnu. Uvedl tehdy, že si potvrdili silné vztahy i jistou podporu, což se podle něj může projevit také v hospodářské spolupráci. Potvrdil tehdy, že spolu jednají české a izraelské firmy zbrojního průmyslu, nechtěl ale být konkrétní.

V příštích týdnech čeká Izrael skládání nové vlády. Izraelský prezident Jicchak Herzog pověřil sestavením nové vlády dosavadního opozičního lídra, šéfa centristického Jašaru Gadiho Eisenkota. Dosavadní premiér, jehož strana Likud volby koncem října vyhrála s 27 mandáty, ve funkci zůstane, dokud nevznikne nová vláda. Eisenkot bude mít na sestavení vlády 28 dnů s možností dvoutýdenního prodloužení. Pokud se mu to nepodaří, může Herzog pověřit někoho jiného.

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