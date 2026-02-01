Babiš je rád za svobodu názorů. Respektujte volby, řekl Macinka k akci za Pavla

Na Staroměstském a Václavském náměstí se podle předsedy spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře sešlo 80 až 90 tisíc lidí. Organizátoři zároveň oznámili, že výzvu na podporu prezidenta podepsalo už přes 600 tisíc lidí. Pokud počet podpisů překročí milion, plánují svolat další demonstraci na pražskou Letnou.
Podle ministra zahraničí a životního prostředí a předsedy Motoristů sobě Petra Macinky by však měli účastníci protestu respektovat výsledek voleb. „Respektuji právo voličů opozice vyjádřit svůj názor. Myslím si ale, že by oni měli respektovat, že v České republice proběhly před nedávnem volby a že politický proud, který dnes reprezentuje prezident Pavel, v nich neuspěl,“ řekl Macinka pro iDNES.cz.
Demonstraci svolal spolek Milion chvilek v reakci na SMS zprávy, které Macinka zaslal Petru Kolářovi, poradci prezidenta Pavla. Prezident označil tuto komunikaci za vydírání, neboť se podle něj týkala tlaku na jmenování poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
S ostrou kritikou protestu vystoupil i samotný Turek. „Je to demonstrace voličů Pirátů, STAN a dalších stran, které ve volbách neuspěly a nedokážou se s tím smířit. Moji příznivci z velké části volili prezidenta Pavla, podobnou chybu už určitě nezopakují i s ohromným množstvím dalších zklamaných lidí,“ uvedl pro iDNES.cz.
Lídr opozičního STAN Vít Rakušan naopak demonstraci hodnotil pozitivně. „Naděje. To je vzkaz, který si odnáším ze Staromáku. A ten vzkaz je silný a pro nás, politiky, moc potřebný. Politika není matematika. Nenecháme se ve Sněmovně zastavit a zastrašit většinou sto osmičky. Společně s dalšími opozičními stranami a posíleni nadějí ze Staromáku i dalších míst budeme ze všech sil bránit rozkladu demokracie a projídání budoucnosti naší země,“ napsal na síti X.
Nový předseda ODS Martin Kupka zveřejnil na síti X fotografii, že se akce na podporu prezidenta Pavla na pražském Staroměstkém náměstí osobně zúčastnil.