Babiš je technolog moci, Zeman zase v žalostném stavu, vysvětluje protestsong rapper Lipo

Padesát dětí, jedno políčko z dlouhýho filmu

A jejich přijetí by mohlo ohrozit tvou firmu



Tvou hlavní firmu, který říkáš ještě občas stát

Ta myšlenka je zvrhlá, přestávám se tomu smát



To gesto odmítnutí zrcadlí tvý hodnoty

Možná ti davy tleskaj, nepřidám se do fronty



Marketing máš pestrej, svý role umíš dobře hrát

Ani s milionem hlasů v zádech nejsi demokrat



Kdyby vítr vanul jinak, tisknul bys ty děti k hrudi

Trendem pevná ruka lídra, sbírat za ty bludy body



Nemusím být mesiáš, nemusím být ani Kovy

Abych dětem řekl kampak asi vedou tyhle schody



Cítím stud a vztek, co nejde nacpat jen do jedný sloky

Dolů to jde rychle, zpět se dostat trvá roky



A když už tak horlivě chceš pomáhat lidem tam venku

Přibal Ovčáčka s Okamurou ke kontingentu



---

Spí v hotelu Adlon, ke kafi zlatý lžičky

Společnost se baví, číšník zapaluje svíčky

Za pár let některý z nich čekají v bídě na transport

Dějiny se vrací, i tohle jednou začalo



Spí v hotelu Adlon, ke kafi zlatý lžičky

Společnost se baví, číšník zapaluje svíčky

Nikdy by je nenapadlo, co se může stát

Když daj šanci demagogům, co umí tak lhát

---



Je otázka, kdo teď vykonává prezidentskou funkci

Teda jestli funkce neznamená dostat další punkci



Mohls dostát role státníka, být druhý Masaryk

Místo toho sledujem, jak kde dnu padá Titanik



Z tvýho odkazu zbyde, žes dal fašounům první slovo

S Babišem jednou zmizíte, co ale přijde potom?



To jsou úvahy, který mě trápí...

Blíží se stíny, co dřív byly v dáli...



V lidech postižených válkou vidíme hned teroristy

Za strach nakoupil jsi hlasy pro sebe a svoje krysy



Tak moc se rvete za silný národní státy

Až byste je obehnali ostnatými dráty



Moc dobře víte, že v lidech vězí úzkost a obavy

Proč byste je mírnili, plynou z nich prachy do strany



Sedí na vás označení obchodníci se strachem

Vaše preference rostou s každým dalším poplachem



---

Spí v hotelu Adlon, ke kafi zlatý lžičky

Společnost se baví, číšník zapaluje svíčky

Za pár let některý z nich čekají v bídě na transport

Dějiny se vrací, i tohle jednou začalo



Spí v hotelu Adlon, ke kafi zlatý lžičky

Společnost se baví, číšník zapaluje svíčky

Nikdy by je nenapadlo, co se může stát

Když daj šanci demagogům, co umí tak lhát

---



Desítky let bez války v Evropě nám už nestačí

To populisti budou zas o nějaký hlas pak bohatší



Zvedni svoji hlavu, vidíš, to jsou oči lháře

Nebyli si jistý, vymysleli sluníčkáře



Pojďme k otázce, co vlastně definuje člověka?

Hranice a krev, či jak se v těžký chvíli zachoval?



Já svou odpověď už dávno našel, ale víš ji ty?

Když z nenávistných fake-news živíš svoje vlastní pocity



---

Spí v hotelu Adlon, ke kafi zlatý lžičky

Společnost se baví, číšník zapaluje svíčky

Za pár let některý z nich čekají v bídě na transport

Dějiny se vrací, i tohle jednou začalo



Spí v hotelu Adlon, ke kafi zlatý lžičky

Společnost se baví, číšník zapaluje svíčky

Nikdy by je nenapadlo, co se může stát

Když daj šanci demagogům, co umí tak lhát



Nikdy by je nenapadlo, co se může stát

Když daj šanci demagogům, co umí tak lhát