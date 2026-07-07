Babiš před odletem řekl, že jeho vláda příští rok navýší výdaje na obranu o 36 miliard korun a v roce 2027 splní to, co ukládá i zákon, tedy vydávat na obranu minimálně dvě procenta HDP. Letos to podle něj spíš nesplní.
„Andrej Babiš mění výši výdajů na obranu podle toho, jak mu vyloží jeho kartářka tarotové karty. Proto jsou jeho slova naprosto prázdná a nedůvěryhodná,“ uvedl na síti X předseda ODS Martin Kupka.
Já tam nechci pana Babiše, říká šéf TOP 09
„Když premiér říká, že tam nechce pana prezidenta, tak já tam nechci pana Babiše,“ řekl ve Sněmovně předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Reagoval tak na Babišova slova, který těsně před odletem do Ankary řekl, že by prezident Petr Pavel měl summit NATO nechat na jeho vládě, protože je to ona, kdo rozhoduje o zahraniční a bezpečnostní politice a zodpovídá se parlamentu.
„Panu prezidentovi držíme palce, ať si to užije, a přiveze si spoustu fotografií,“ řekl na letišti ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka, který dlouhodobě usiloval o to, aby prezident do Ankary neletěl. Nakonec to vládě nařídil Ústavní soud, že mu nesmí bránit ve výkonu jeho ústavních pravomocí.
„Mohli bychom se tomu smát, ale vidí to naši spojenci. Přijíždíme na ten summit s pověstí rozhádanosti,“ řekl k nejnovějším vyjádřením ministra Macinky na adresu prezidenta Pavla předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Je to ostuda a je to pro ČR škodlivé,“ prohlásil Havel.
Premiér neumí zkrotit Motoristy, míní Šebelová
„Motoristé se mstí panu prezidentovi a pan premiér si je neumí zkrotit. Poškozuje nás to před našimi partnery,“ řekla také místopředsedkyně STAN a šéfka poslanců STAN Michaela Šebelová.
„Babišova, Okamurova a Macinkova koalice se zoufale snaží poškodit vrchního velitele ozbrojených sil,“ kritizoval ve Sněmovně na začátku mimořádné schůze k EET předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Pavel se nakonec v Ankaře zúčastní už v úterý neformální večeře lídrů. Ale ne proto, že by tam šel s premiérem Andrejem Babišem, jehož doprovodí manželka Monika. Pavla na neformální večeři pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.