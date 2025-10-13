Babiš bude jednat s Turkem kvůli postům, které šokovaly a k nimž se nehlásí

Šéf ANO Andrej Babiš, který sestavuje vládu, se odpoledne v 15 hodinách setká s předsedou Motoristů sobě Petrem Macinkou a kandidátem strany na ministra zahraničí Filipem Turkem, oznámil ve svém ranním videu. Budou řešit aféru, která vypukla kolem výroků Turka na sociálních sítích.

Zleva: Filip Turek, Andrej Babiš | foto: Koláž iDNES.cz

„Ty informace jsou závažné. Nejlepší by bylo, kdyby Motoristé si dali do vlády experty tak jako SPD,“ uvedl o víkendu Babiš.

Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

Motoristé zpochybňují pravost zejména vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Deník N si za článkem stojí a věří, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.

Strana se za něj postavila a odpoledne podá mluvčí Motoristů sobě jménem strany trestní oznámení. Macinka prohlásil, že náhradníka za Turka strana nehledá.

Výroky pobouřily politiky opozice a část romských sdružení.

Na rozdělení vládních křesel se představitelé ANO, SPD a Motoristů dohodli v pátek. Vítěz voleb ANO má mít ve vládě devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla, a Motoristé čtyři. SPD navíc získá funkci předsedy Sněmovny pro svého lídra Tomia Okamuru. Tento týden mají také začít debaty o vládním programu.

Macinka v neděli řekl, že Motoristé sobě budou nominovat do vlády své poslance a strana bude buď ve vládě, nebo v opozici.

Místopředsedové Sněmovny budou čtyři. Babiš bude kvůli Macinkovi jednat s ekology

Babiš také řekl, že místopředsedové Sněmovny budou nově jen čtyři, a že v pátek bude jednat se zástupci ochránců přírody, kteří mají výhrady k tomu, aby se Macinka stal ministrem životního prostředí.

Jako jednu z prvních věcí po volbách by totiž Macinka chtěl vypovědět pařížskou klimatickou dohodu podobně jako americký prezident Donald Trump. Schválit by to musel parlament. V předvolební debatě CNN Prima News Macinka řekl, že by ho lákalo provést kontrarevoluci na ministerstvu životního prostředí. „Se zelenými živly bychom si poradili,“ prohlásil Macinka.

