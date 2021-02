Babiš: Nemůžeme obejít sněmovnu a znovu vyhlásit nouzový stav. Ocenil komunikaci s hejtmany

Praha Vláda si nemůže dovolit obejít Poslaneckou sněmovnu a znovu vyhlásit nový nouzový stav. Po páteční schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Jediným řešením je podle něj to, že by hejtmani o vyhlášení kabinet požádali. Vláda v pátek se šéfy krajů o dalším postupu při koronavirové pandemii jednala, pokračovat bude v sobotu večer.

Rozhodnutí musí podle Babiše padnout nejpozději v neděli dopoledne. Sněmovna ve čtvrtek odmítla prodloužit nouzový stav, který tak končí v neděli 14. února. „Jediné řešení je podle zákona o krizovém řízení, kde hejtman, pokud vzniká ohrožení v rámci stavu nebezpečí, může požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. To je jediné legislativní řešení, které máme na stole, a jediná možnost pokračování nouzového stavu,“ řekl Babiš. Podle předsedy vlády se pro vyhlášení stavu nouze vyjádřilo pět nebo šest hejtmanů. Stav nebezpečí mohou hejtmani v mimořádných situacích vyhlásit sami, někteří jej ale nepovažují za dostatečný nástroj pro boj s nákazou. S koncem nouzového stavu bude třeba vytvořit dalších 1000 lůžek intenzivní péče, riziko nárůstu pandemie vzroste o 30 pct, myslí si dle Babiše Blatný.