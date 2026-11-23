Rozpočet EU, který předseda Evropské rady António Costa představil teprve v sobotu, se stal terčem kritiky Babiše i ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé). Vládním představitelům vadí, že v přepracovaném návrhu rozpočtového rámce na roky 2028 až 2034 je o 204 miliard eur (asi pět bilionů korun) méně než v původním návrhu Evropské komise.
Babišovi na navrhovaném rozpočtu nejvíce vadí to, že škrty se dotýkají také České republiky. „Je to pro nás absolutně nepřijatelné,“ řekl premiér v neděli. Česko podle něj do unijního rozpočtu přispívá stále víc peněz. „Teď v rámci návrhu irského předsednictví nám dokonce mají snížit rozpočet o 7,5 miliardy korun,“ dodal.
Problematické je podle Babiše a Macinky také přispívání na pomoc Ukrajině z evropského rozpočtu. Podle obou členů vlády by měla Ukrajina dostávat peníze mimo evropský rozpočet.