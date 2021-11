Babiš připustil kandidaturu na Hrad, když dokáže nasbírat dost podpisů od občanů

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš poprvé řekl, za jakých podmínek by mohl kandidovat na prezidenta. „Všichni se na to ptají. Tak mě snad napadlo, že kdyby lidi začali sbírat petiční archy a posbírali by dost podpisů… Ale nechci předjímat, uvidíme, teďka to fakt není téma,“ prohlásil Babiš, když odpovídal prostřednictvím Facebooku jedné ženě, která se ho na to zeptala.