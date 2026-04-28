Babiš se přesunul do Kazachstánu, přijme jej tamní premiér. Delegaci opustil šéf ČEZ

Premiér Andrej Babiš (ANO) pokračuje ve své „kavkazské misi“. Z Ázerbájdžánu se společně s prvním místopředsedou vlády Karlem Havlíčkem a podnikatelskou delegací přesunul do kazašské Astany. I zde se setká s nejvyššími politickými činiteli a čeká ho i jednání o nových kontraktech. V úterý se Babiš sejde s předsedou vlády Olžasem Bektenovem, zítra jej přijme prezident Kasym-Žomart Tokajev.
Přílet premiéra Andreje Babiše (ANO) a Karla Havlíčka (ANO) na letiště v Astaně (Kazachstán). (28. dubna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Z letiště, kde na Babiše a další členy delegace opět čekalo slavnostní uvítání, zamířil na kazašský Úřad vlády. Oproti Ázerbájdžánu se ale po setkání neočekává žádná tisková konference, alespoň ne pro české novináře.

Do Kazachstánu loni z České republiky směřovalo ze zemí, které delegace vedená Babišem a Havlíčkem do čtvrtka navštíví, nejvíc exportu. Jeho hodnota dosáhla 13,1 miliardy korun a hlavní položkou vývozu byly počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, včetně souvisejících služeb a prací. Hned za nimi se umístila motorová vozidla.

I proto se očekává, že zástupci českých firem zde uzavřou další pro ně výhodné kontrakty. A to zejména v oblastech energetiky, dopravy, strojírenství či obranného průmyslu.

„Máme tam několik důležitých kontraktů dodávek českého průmyslu, memoranda a chceme i jako vláda vyjádřit u některých projektů připravenost vytvořit finanční nástroje podpory,“ sdělil k cestě vicepremiér, podle něhož je tentokrát celá cesta o velmi konkrétních jednáních a dodávkách. Jak Havlíček, tak premiér budou současně vyjednávat i o nových dodávkách plynu a ropy.

Co se té týče, tak v loňském roce byl největším dovozcem do Česka Ázerbájdžán. I v případě Kazachstánu byla nejdůležitější dováženou komoditou ropa a zemní plyn.

O dodávkách plynu se už jednalo v Ázerbájdžánu. O kontrakt tam usiluje ČEZ. A to proto, že Česká republika chce ročně odebírat až dvě miliardy metrů krychlových, dodávky by mohly začít mezi roky 2028 a 2029, řekl k tomu ministr průmyslu a obchodu Havlíček. V podnikatelské delegaci a u ázerbájdžánského prezidenta byl kvůli tomu i generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Do Kazachstánu už ale neodletěl.

Zítra se česká delegace přesune do Uzbekistánu, kde misi po Ázerbájdžánu a Střední Asii ve čtvrtek zakončí.

