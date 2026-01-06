Babiš se potká s lídry koalice pro Ukrajinu, dorazit mají i zástupci USA

Samotné setkání uvedou francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj, s britským premiérem Keirem Starmerem a německým kancléřem Friedrichem Merzem.
Jednání odstartuje před třetí hodinou odpolední. Zahájí ho společný briefing náčelníků generálních štábů Francie a Británie o aktuálním stavu vícenárodních sil, které by mohly být vyslány na Ukrajinu. To ovšem za podmínky, že by to bylo součástí mírového plánu dohodnutého i s Ruskem.
Následovat bude zasedání, na kterém budou lídři vyzváni k podrobnému popsání národních a operačních příspěvků možné pomoci Ukrajině. Řešit se mají i bezpečnostní záruky.
Česko se aktivně účastnilo jednání takzvané koalice ochotných už za vlády expremiéra Petra Fialy (ODS). Babiš, který je premiérem od prosince, je zatím ve svých vyjádřeních směrem ke koalici zdrženlivý. Podivuje se nad tím, proč, když Česko dodalo Ukrajině tolik munice, v ní nemá adekvátní postoj. „Takže jsem sám zvědav, co se tam dozvím. Jsem zvědav, jestli se bude řešit něco konkrétního, jestli to nebude zase jen o fotečce,“ řekl v pondělí Babiš. Je podle něj jasné, že bez prezidenta USA Donalda Trumpa se konflikt na Ukrajině těžko vyřeší.
Úterní zahraniční cesta ministerského předsedy není jedinou v tomto týdnu. Už ve čtvrtek zavítá Babiš coby premiér na první oficiální návštěvu Slovenska. Setká se s předsedou vlády Robertem Ficem, prezidentem Peterem Pellegrinim a předsedou Národní rady Richardem Rašim. Babiš se netají tím, že chce opět zlepšit vztahy mezi Českem a Slovenskem a obnovit spolupráci a fungování Visegrádské skupiny.