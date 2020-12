Babiš tepe vlastní ministry za rozdílná vyjádření k termínům opatření. Kazí to práci kabinetu, říká

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že opakovaně žádal ministry, aby se před rozhodnutím vlády nevyjadřovali například k termínům chystaných opatření. Kazí to práci kabinetu, uvedl na pondělní tiskové konferenci po zasedání tripartity.

Vládní představitelé se ve veřejných vystoupeních neshodují na termínu přechodu do čtvrtého stupně protiepidemického systému (PES), který by se mimo jiné pojí s výrazným omezením podnikatelské činnosti.



Vicepremiér a ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO) v neděli v pořadu TV Prima Partie řekl, že by chtěl, aby se restaurace a hotely uzavřely až koncem týdne. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v České televizi v Otázkách Václava Moravce mluvil o uzavření od středy. Server Seznam Zprávy v neděli uvedl, že ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) bude navrhovat zpřísnění už od úterý. Informaci ale následně popřeli Blatný i Havlíček.



„Já jsem ministry opakovaně vyzýval na vládě, aby takhle nekomunikovali. Já jsem se nevyjádřil k žádnému dni, k ničemu. Zásadně odmítám vyjádřit se k něčemu, co neschválila vláda. Bohužel to tak je, já jim to asi nemůžu zakázat, i když jsem je opakovaně prosil, aby se takhle nevyjadřovali, ale jsou dospělí. Bohužel to vládě potom kazí, protože dávají nějaké návrhy, které jsou zbytečné, protože vláda rozhodne ve finále,“ řekl Babiš.