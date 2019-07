Kultura zůstane dva týdny bez ministra, uvedl Babiš. ‚Stejně budou vládní prázdniny‘

PRAHA Česko už mělo párkrát člena vlády bez portfeje čili ministerstva, ale ještě nikdy ministerstvo bez člena vlády, který by je řídil řádně nebo v pověření. A přesně takový je teď další scénář, který vzešel ze včerejší schůzky premiéra s prezidentem v rámci dalšího kola vládní krize.

Po zhruba hodinovém jednání předseda vlády Andrej Babiš (ANO) odjel bez komentáře, posléze na sociální síti shrnul výsledek – prezident odvolá k 31. červenci Antonína Staňka z ministerstva kultury a o nominaci ČSSD na jeho nástupce rozhodne zhruba v polovině srpna.



To ovšem znamená, že na dva týdny by podle dosavadních zvyklostí měl být někdo pověřen řízením resortu, buď premiér, nebo předseda strany, do jejíž správy daná gesce spadá. Jenomže s tím premiér nepočítá.

Dosavadní schůzky ohledně situace na ministerstvu kultury

„Do té doby nikdo pověřen nebude, o své úseky se budou starat náměstci a vše se následně vyřeší. Pokud nebude ministr cirka po dobu dvou týdnů, chod ministerstva to neohrozí. Stejně v tu dobu budou vládní prázdniny, takže vláda ani nebude zasedat,“ sdělil LN premiér.

Pro ČSSD je to další zrádná voda, v níž se má zkusit neutopit. Vicepremiér a šéf strany Jan Hamáček již dříve řekl, že sociální demokracie žádného jiného nominanta nedodá a ani on se neujme dočasného řízení. Mělo to ale vést k tomu, že Miloš Zeman jmenuje Michala Šmardu, ne že resort osiří.