Je škoda, že jsme nekoupili větší letadlo, řekl Babiš k letům pro turisty

„Samozřejmě všichni, kteří letí s naší armádou, letí zdarma,“ zdůraznil premiér.
Znovu se na dálku obrátil na majitele společnosti Ryanair Michaela O’Learyho z Irska. „Takže teď můžete ukázat, že i Ryanair nekašle na lidi - a my víme, že jste se na ně vykašlal v Ammánu – a můžete tam poslat letadlo,“ řekl ve Sněmovně Babiš na mimořádné schůzi, na níž budou poslanci hlasovat, zda vydají jeho a šéfa SPD Tomia Okamuru k trestnímu stíhání.
Už ve středu šéf ANO vyzval O’Learyho a jeho Ryanair i společnost Emirates, ať pošlou letadla na Blízký východ. Česko podle něj udělá všechno, aby pro letadla získalo časové sloty.
„Takže prosím vás, dnes – i po mé intervenci – je let Emirates, pravidelný let Emirates z Dubaje do Prahy. Taky letí Fly Dubai z Dubaje do Prahy,“ uvedl premiér.
Všichni, kdo ho kritizují, se prý mají zeptat sami sebe, co udělali pro občany. „Mě strašně baví, když mi bývalý premiér Fiala pošle esemesky, abych pomohl lidem, a potom točí videa a kritizuje mě za mikromanagement. Fakt úžasné,“ prohlásil předseda ANO.
Pro Čechy ve čtvrtek ráno vyrazilo do jordánského Ammánu letadlo, které si od společnosti Smartwings pronajal stát. Odletěly také spoje Smartwings do Dubaje, ománské Salály a na Maledivy. Ještě odpoledne vyrazí let tohoto dopravce do ománského Maskatu.
„Díkybohu za Smartwings, protože oni nezneužívají situaci, a letenky z Dubaje stále stojí kolem třinácti až patnácti tisíc, ne jako u jiných,“ dodal Babiš.