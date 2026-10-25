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Hysterie, míní Babiš. Nedochází jim to, ale podpořili vládu, řekl k protestům Macinka

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  18:51
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Premiér a předseda ANO Andrej Babiš s šéfem Motoristů sobě, ministrem zahraničí...

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš s šéfem Motoristů sobě, ministrem zahraničí Petrem Macinkou na mimořádné schůzi Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě. (29. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Lidé na pražském Staroměstském náměstí protestují proti zrušení...
Lidé na pražském Staroměstském náměstí protestují proti zrušení...
Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...
Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...
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K nedělní protestní akci na pražském Staroměstském náměstí se vyjádřili premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka. „Respektuju právo na protest každého. My plníme to, co jsme voličům slíbili,“ sdělil předseda vlády na dotaz iDNES.cz.

Demonstraci svolal spolek Milion chvilek pro demokracii, jehož předseda, Mikuláš Minář oznámil další protesty na Letenské pláni v neděli před 17. listopadem.

Minář také vládním představitelům předložil tři požadavky: aby přestali zasahovat do médií veřejné služby, aby se omluvili občanům za hlasování ve 4:36 a aby přijali pozvání do debaty. „Přestaňte lhát a vyhýbat se dialogu s občany. Přijměte naše pozvání do debaty. Takhle jednoduché to je,“ vyzval koaliční špičky.

„Na debatu o chystaném zákonu bude ještě spousta času v druhém a třetím čtení,“ odpověděl Babiš. „Celá hysterie opozičních poslanců kolem toho je ale umělá a zbytečná, moc dobře vědí, že jejich argumenty, kterými očkují společnost, jsou lživé,“ dodal.

K nedělní demonstraci se vyjádřil také Macinka. „Patrně jim to zatím úplně nedochází, ale myslím, že to je v důsledku jedna z největších akcí na podporu naší vlády,“ napsal v SMS na dotaz iDNES.cz.

Strana Motoristé sobě měla v původním volebním programu zachování poplatků a výslovně odmítala financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Kritici i opozice jim nyní vyčítají názorový obrat.

Macinka v dnešní televizní debatě připustil, že jeho strana zrušení poplatků ve volebním programu neměla. Změnu ale vysvětloval koaliční dohodou. „Ty dvě větší strany měly postoj obrácený a považovaly to za svou prioritu,“ uvedl. Kritizoval také předchozí úpravu poplatků předešlou vládou.

Návrh novely, který předpokládá zrušení poplatků pro ČT a ČRo a jejich financování ze státního rozpočtu, Sněmovna nečekaně na program zařadila v pátek a po vyhroceném jednání poslala hlasy vládních poslanců do druhého čtení v sobotu ve 4:36. Opozice zamítnutí návrhu ani vrácení vládě k přepracování neprosadila. Chce proti němu bojovat v dalším legislativním procesu. Návrh přesouvá financování obou médií na státní rozpočet a výrazně krátí rozpočet obou médií proti současnému stavu.

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