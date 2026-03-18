Na summit NATO jedu s Macinkou, počítá Babiš. Pavlovi nic neřekl

Summit NATO se uskuteční na začátku července v Turecku. „Myslím, že bude nejlepší, když tam pojedu s Macinkou. Protože my to budeme vysvětlovat lépe než pan prezident, který nás za to kritizuje,“ řekl Babiš. Pavel v minulosti opakovaně zkritizoval plánovanou výši výdajů na obranu ČR, vzhledem k aktuální geopolitické situaci je považuje za nízké.
Ke změně zvyklostí ohledně účasti na summitu NATO nevidí ale prezident důvod. „My jsme spolu měli včera (v úterý) dlouhé jednání, kde jsme se bavili o řadě koordinačních opatření. Nic takového nezmínil. Předpokládám, že k takové změně by měl být nějaký pádný důvod, ale já žádný takový zatím nevidím. Budu se o tom rád s panem premiérem bavit,“ řekl ČT prezident.
Očekával by, že změnu premiér probere nejprve s ním. „Včera (v úterý) jsme to nestihli, protože jsem měl nějaký call se šéfem Evropské rady,“ podotkl Babiš.
O tom, že by prezident nemusel na summit NATO jet, hovořil jako první v lednu Macinka poté, co se s Pavlem dostal do sporu kvůli nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Jeho vyjádření předcházelo zveřejnění textových zpráv, které Macinka doručil Pavlovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře a které hlava státu považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Babiš tehdy v reakci uvedl, že vláda nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem.
Pavel ve středu při návštěvě Středočeského kraje znovu zkritizoval plánované výdaje na obranu. Většina z výdajů na dopravu, které se vláda rozhodla do výdajů na obranu zahrnout, nebude podle prezidenta uznána jako plnění závazků vůči NATO.
Letošní výdaje na obranu tak podle něj budou nižší než dvě procenta, i když vláda tvrdí opak. Prezident zopakoval, že pokud se v rozpočtu na příští rok samotné výdaje na obranu nezvýší na požadovanou úroveň, byl by to důvod k jeho vetování.
Státy NATO včetně Česka se loni dohodly na růstu obranných výdajů do roku 2035 na 3,5 procenta HDP a vydávání dalších 1,5 procenta na související nevojenské investice.
Podle prezidenta by výdaje na obranu měly tedy růst o 0,2 procenta HDP ročně a pokud letos stagnují, příští rok by se měly zvýšit o 0,4 procenta HDP. Prezident připomenul, že se ČR vstupem do NATO rozhodla pro kolektivní systém zajištění bezpečnosti, a proto musí naplňovat svůj podíl beze zbytku. To se ale podle hlavy státu dlouhodobě neděje.