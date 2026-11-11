Babiš míří do Irska. Lídři EU tam mají řešit umělou inteligenci i ceny energií

V Irsku se uskuteční první společné setkání unijních lídrů poté, co německý kancléř Friedrich Merz v dopise předsedovi Evropské rady požadoval, aby se všechny země EU bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce.
V opačném případě hrozí zablokováním jednání o budoucím sedmiletém rozpočtu Evropské unie. Česko si již dříve spolu se Slovenskem a Maďarskem vyjednalo výjimku z garancí za půjčku, která v celkové výši dosahuje 90 miliard eur (2,2 bilionu korun).
Babiš se spolu se slovenským premiérem Robertem Ficem v úterý proti Merzovu dopisu ohradil. „My nejsme v žádné podřízené pozici. Jsme suverénní Česká republika,“ uvedl Babiš na tiskové konferenci po společném jednání české a slovenské vlády.
Fico byl ještě tvrdší. „To, co dělá spolkový kancléř, je typické vydírání. A já to odmítám,“ řekl slovenský premiér na adresu Merze. Dodal, že Slovensko má stejné právo veta jako Německo.
Babiš v reakci na Merzovo vyjádření rovněž zaslal dopis předsedovi Evropské rady. V něm odmítl spojování dalšího financování Ukrajiny s jednáním o víceletém rozpočtu EU. „Unie si musí ponechat schopnost určit a financovat své dlouhodobé politiky a priority nezávisle na tom, jak se situace vyvine,“ napsal premiér.
Oficiálně však mají unijní lídři jednat o Ukrajině až na konci měsíce. Předseda Evropské rady António Costa to v úterý napsal v reakci na dopis kancléře Merze. Ukrajina bude jedním z hlavních témat summitu 26. a 27. listopadu. Do té doby má Evropská komise připravit příslušný návrh.