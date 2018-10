Babiš mluvil s Billem Gatesem. Probírali pomoc Africe, pozval ho do Prahy

Brusel Český premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek v Bruselu sešel s americkým miliardářem a filantropem Billem Gatesem, který jedná s řadou evropských lídrů především o možnostem pomoci Africe. Spoluzakladatel firmy Microsoft se s předsedou české vlády bavil o humanitárních projektech či výdajích na chod evropských institucí. Babiš jej pozval na návštěvu Prahy.

„Jeho charitativní projekty jsou skvělé,“ poznamenal po jednání Babiš, kterého Gates seznámil například se svým angažmá v boji proti dětské obrně v Africe. Český premiér hovořil o plánu na pomoc obětem syrské války přímo v Sýrii, o konkrétní spolupráci s Gatesem, jehož nadace se soustředí především na zlepšování základních životních podmínek v afrických zemích, však řeč nebyla.



Gates chce přispět na Afriku

„Nějakým způsobem ho budu ještě kontaktovat, uvidíme, jestli přijme pozvání do Prahy,“ řekl Babiš k možné budoucí spolupráci s tím, že Gatese pozval do české metropole na květen příštího roku. Tehdy v Česku pořádá konferenci mezinárodní organizace Rotary International sdružující podnikatele s dobročinnými aktivitami, jejíž je americký filantrop členem.

Gates se v Bruselu schází s některými šéfy vlád a evropskými komisaři, za sebou má už jednání například s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Jménem své nadace má podepsat s komisařem pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevenem Mimicou dohodu o „významném finančním příspěvku“ nadace do Evropského plánu vnějších investic. Peníze mají podle EK sloužit na rozvoj diagnostických zdravotnických služeb v subsaharské Africe. Právě Afrika je z pohledu EU v mnoha oblastech klíčovým kontinentem, podpora a rozvoj tamních států by například měla přispět ke snížení migračních tlaků směrem na sever do Evropy.