Babiš podpořil uzákonění sňatků homosexuálů. ‚Měli by mít stejná práva, jak je to v manželství‘

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) nemá problém s novelou, která má uzákonit sňatky homosexuálů. V nedělním pořadu Partie televize Prima řekl, že na jednání poslaneckého klubu svého hnutí vystoupil ve prospěch návrhu. V hnutí ANO podle něj existují v této věci tři názorové proudy, za nejdůležitější považuje pečlivé vyřešení problematiky dětí.

Úvodní projednávání novely a konkurenčního ústavního posílení manželství muže a ženy sněmovna koncem března ani na druhý pokus nedokončila.

Babiš řekl, že osobně s návrhem na sňatky homosexuálů problém nemá. „Myslím, že stejnopohlavní páry by měly mít stejná práva, jak je to manželství,“ uvedl na Primě. Zmínil zákonnou úpravu dědění či svědků při uzavření svazku. Připustil však, že v ANO existují různé názory. „Někteří říkají, že slovo manželství je spojení muže a ženy a je to nějaký symbol,“ konstatoval.

Premiér nemá nic proti tomu, aby svazek homosexuálů se nazýval stejně jako v případě heterosexuálů. „Mně to nevadí, ale některým lidem to vadí,“ uvedl. Vyslovil se pro to, aby návrh ve sněmovně postoupil do druhého čtení. Diskuse by se podle něj potom měla soustředit na děti. „Když je pár a jeden z partnerů zjistí, že je homosexuál a odejde, aby rodiče nepřišli o nějaké právo, to je důležitá debata,“ řekl.

Babiš uvedl, že o svém názoru nemůže direktivně přesvědčit ostatní poslance hnutí. „Není možné, že já zavelím a všichni v rámci hnutí změní názor, u nás jsou tři (názorové) skupiny,“ řekl. Nový předpis podle něj nesmí nikoho poškodit.

Manželství i pro homosexuály navrhlo novelou občanského zákoníku 46 poslanců z šesti sněmovních klubů, konkrétně ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Novela předpokládá, že homosexuálové by měli v manželství stejná práva a povinnosti, jako mají v manželství žena a muž. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut zaniklo.

Pod návrh na ústavní ochranu tradičního manželství podepsalo 37 poslanců z KDU-ČSL, ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN. Má doplnit ochranu rodiny o ochranu jednoho ze základních stavebních prvků úplné rodiny, za který pokládají manželství muže a ženy. Sněmovna obě předlohy projednává současně.