Podívejte se na účty za elektřinu, tam máte výsledek vlády, řekl Babiš na mítinku

Doprovází ho i jednička kandidátky ANO v Ústeckém kraji, starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová, a také poslanci ANO z tohoto kraje.

„Pojďte si i pro knížky pana předsedy. Kdo nemáte knížky? Pojďte si pro kapesníčky,“ vybízí Schwarz Bařtipánová ty, které přilákala Babišova návštěva v obci.

„To je naše lídryně. My máme ženy rádi, proto máme sedm lídryň, padesát procent žen vede naše kandidátku. Brabec je u zubaře. Pokud ho chcete ve Sněmovně, tak ho můžete vykroužkovat. Dali jsme ho na poslední místo. Já si myslím, že hejtman má od rána do večera dělat hejtmana,“ řekl Babiš a dal najevo, že Richarda Brabce vidí jinde než ve Sněmovně.

„Vy jste místní? Jak jste se to dozvěděla?“ ptá se Babiš ženy ve středním věku, která se přišla podívat na první zastávku jeho cesty po Litoměřicku.

Odpověď, že na Facebooku, ho - alespoň to tak vypadá - uspokojila.

Máme rádi spalovací motory, tvrdí Babiš

Babiš ukázal na vůz, s nímž jezdí za voliči, a dodal: „Natočíme speciální video, někteří novináři říkají, že je to elektro, ale je to diesel, máme rádi spalovací motory.“

Je otázka, zda mluví jen o autě, nebo i naznačuje, s kým by nejradši uzavřel dohodu po volbách, pokud by potřeboval koaličního partnera.

Jen Motoristé sobě totiž z možných partnerů, kteří jsou také v opozici, nechtějí referendum o EU a NATO, zatímco SPD i Stačilo! na něm trvají.

„S ODS do vlády nepůjdeme, dokud já budu v ANO,“ řekl v poledne na Mírovém náměstí v Litoměřicích, kde také rezolutně odmítl myšlenku na odchod Česka z Evropské unie, když se ho na to ptal jeden z návštěvníků mítinku.

„Vystoupit z Evropské unie by nebylo lepší. Chceme, aby tam měli větší slovo členské státy než úřednici,“ vysvětlil bývalý premiér. Potvrdil ale také, že nechce euro, které je podle něj jen politický projekt.

Slíbil důkladný audit na ministerstvu obrany. „Paní, co tam je, ztratila zábrany,“ řekl v narážce na ministryni Janu Černochovou z ODS, která je v čele kandidátky SPOLU v Praze.

Vojenská rozvědka nás špicluje, tvrdí šéf ANO

Proti hlavnímu soupeři, koalici SPOLU, také ve středu vytáhl poměrně silné obvinění. „Vojenská rozvědka nás špicluje,“ tvrdil šéf ANO o tajné službě, která podléhá Černochové.

Babiš si na špiclování opozice vojenskou rozvědkou stěžoval už ráno v Budyni nad Ohří. „My máme informace zkrátka, že nás špiclují. Napsali jsme paní Černochové dopis, ale má ještě dovolenou. My to tak nenecháme. Počkáme si na odpověď paní Černochové a potom uvidíme a budeme samozřejmě reagovat dál, protože to není normální,“ řekl Babiš.

„Říkají o nás, že nemáme program. My ho máme, jen jsme ho doplnili o ty věci, které zdrbala současná vláda. Podívejte se na vaše účty za elektřinu, podívejte se na vaše daňové přiznání a tam máte výsledek téhle vlády,“ zdůraznil Babiš.

„My chceme vykoupit ČEZ, abyste neplatili tolik za elektřinu, dneska platíte více než 50 procent za obnovitelné zdroje,“ ujistil šéf ANO i na dalších zastávkách, kdy postupně zamířil do Libochovic, Třebenic, Litoměřic a před obědem také ještě do Lovosic, kde mělo jeho ANO před čtyřmi lety více než 41 procent a kde si, jak vzpomíná, našel svou druhou ženu Moniku. Také místní chemička patří jeho Agrofertu.

Uděláme všechno, abyste neplatili emisní povolenky, říká Babiš

Zmínil, že udělá všechno proto, aby lidé nemuseli platit plánované emisní povolenky. „To je normálně daň, co si vymyslel zase ten šílený Brusel, ten Timmermans,“ připomněl Babiš bývalého eurokomisaře Franse Timmermanse z Nizozemska.

„Nechápu, proč to vláda to schválila, a když teď říká, že to není dobře, tak proč vlastně nezasednou a neřeknou, že jsme proti? Tak to udělali Poláci, dali to na Ústavní soud a ten rozhodl, že polské zákony jsou víc než ty evropské,“ tvrdil předseda ANO.

Dvacátého srpna vydá ANO leták, kde budou hlavní body programu, a celý ho pak ukáže 4. září. Prý aby jim ho političtí konkurenti nevykradli.

Jedna z návštěvnic se ho ptala na důchodový věk. Když jí šéf ANO odpověděl, že hnutí vrátí věk odchodu do penze na maximálně 65 let, zajímalo ji, proč to nemůže být 55 let. „Padesát pět nejde, taky musíme být rozumní,“ odpověděl jí Babiš.

Krátce ho na každé zastávce doplnila volební jednička v kraji Schwarz Bařtipánová.

„Nás tady v Ústeckém kraji velmi trápí obchod s chudobou a zneužívání sociálních dávek. Je to velké téma, které společně s panem předsedou řešíme. Podařilo se nám do volebního programu dát to, že provedeme analýzu vyplácení sociálních dávek a zvážíme jejich převedení na obce. Znají své občany, mohou lépe kontrolovat to, kdo dávky má, na co je má a zda je také utrácí za to, za co má,“ řekla starostka Bíliny.

„Žádný politik tu nebyl od 90. let“

Všude, kde se ve středu zastavil, mluvil Babiš o prevenci. O tom, jak je důležité, aby si muži chodili kontrolovat prostatu a ženy na mamograf.

Návštěvníci všech jeho mítinků měli ale více zájem o podpisy, o společné fotografie či o červené čepice s nápisem Silné Česko. Zájemci si také mohli vzít některou z Babišových knih či papírové kapesníčky hnutí ANO.

Stejný scénář se opakoval na všech zastávkách Babišova turné. Když dorazil s předstihem, podepisoval se, vzápětí měl úvodní slovo. Následně předal šéf ANO mikrofon jedničce krajské kandidátky a pak následovaly otázky. Nakonec Babiš rozdal popisy a společně s voliči se fotil.

„Dnes máme rekord, celkem devět zastávek,“ pochválil sám sebe.

„Nikdo jiný z politiků tu nebyl už od první poloviny devadesátých let, až teď Babiš,“ řekl iDNES.cz starší muž u kostela v Třebenicích, nejmenší zastávce Babišova středečního programu.