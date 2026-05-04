Poslal Nagyové děkovnou SMS? Opozice ostře o Babišovi v kauze Čapí hnízdo

Expremiér Petr Fiala se nechal slyšet, že Babiš se může v tuto chvíli smát, protože se skryl za imunitu poskytnutou koaličními partnery a nic mu nehrozí. Ve svém příspěvku napsal: „Poslal jí premiér aspoň SMS ‚Díky, Jano, že si to vzala na sebe‘, nebo si už smazal její číslo, protože mu dosloužila?“
K rozsudku se vyjádřil také ministr vnitra Vít Rakušan. Podle něj je nyní zřejmé, proč Babiš potřeboval získat poslaneckou imunitu. „Proto Andrej Babiš za každou cenu potřeboval imunitu. Jinak by dopadl takhle,“ komentoval Rakušan rozsudek nad Nagyovou.
Šéf ODS Martin Kupka uvedl, že se Babiš schoval za imunitu a Nagyovou v tom nechal vykoupat samotnou. Předseda STAN Vít Rakušan odsoudil jako nehorázné reakce představitelů vládního hnutí ANO, ve kterých případ označují za politický proces či smutnou vizitku českého soudnictví.
Podobnou reakci dal šéf TOP 09 Matěj Odřej Havel, který tvrdí, že se premiér Babiš vyhnul trestnímu stíhání „jen díky tomu, že výměnou za imunitu předhodil Okamurovi s Turkem politické trafiky“.
Ostře vystoupila také senátorka Miroslava Němcová (ODS), která kromě současné kauzy na premiéra vytáhla jeho minulost a onačila jej číslem, pod nímž byl veden ve spisech STB. Podle ní se trestního stíhání obával a za cenu morálního i ekonomického rozvratu země si zajistil bezpečí v podobě imunity. „Toho se 25085 bál. Nechal ji v tom a sám si za cenu morálního i ekonomického rozvratu ČR zařídil imunitu. Tak sa to robí!“ uvedla Němcová.
Kritikou nešetřil ani bývalý ministr zemědělství Marek Výborný za KDU-ČSL, který citoval z programového prohlášení Babišovy vlády. Podle Výborného Babiš svým nynějším jednáním podkopává vlastní slova o obnově důvěry v instituce a spravedlnost. „Prostě se jen bojíte, nechal jste v tom vykoupat svou kolegyni a teď kopete kolem sebe,“ vzkázal Výborný předsedovi vlády.
Vynesený rozsudek nad Nagyovou nenechal chladným ani šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba, který nestíhání Andreje Babiše připisuje „papalášství v přímém přenosu“, parafrázoval přitom Orwella: „Všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si evidentně rovnější,“ uzavřel Hřib.
Městský soud v Praze v pondělí vynesl nepravomocný rozsudek v dlouholeté kauze Čapí hnízdo. Europoslankyně Nagyová z hnutí ANO byla uznána vinnou z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Soud jí uložil tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou a peněžitý trest ve výši 500 tisíc korun. Nagyová vinu odmítá a proti verdiktu se lze odvolat.
Podle obžaloby měl Babiš na přelomu let 2007 a 2008 zajistit vyvedení Farmy Čapí hnízdo z holdingu Agrofert a převést akcie na své blízké. Vyšetřovatelé tvrdí, že účelem bylo vytvořit zdání, že firma splňuje podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Žádost následně podala právě Jana Nagyová. Oba aktéři vinu dlouhodobě popírají.
Sněmovna Babiše v březnu nevydala k trestnímu stíhání. V trestním řízení proti Babišovi tak nelze pokračovat po dobu trvání jeho nynějšího poslaneckého mandátu. Pokud by Babiš získal mandát i v dalších sněmovních volbách, rozhodovala by o jeho případném vydání dolní komora v novém složení.
4. května 2026