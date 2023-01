Babiš si nechtěl představit 3. světovou. Pavel: Omluva neomluva to nezmění

„Zásadně odmítám snahu překrucovat moje výroky, které padly během včerejší debaty,“ sdělil šéf ANO MF DNES a agentuře ČTK. „Nikdy jsem článek 5, tedy kolektivní obranu NATO, nezpochybnil. Jen jsem si nechtěl ani představit, že by mohlo dojít ke třetí světové válce,“ dodal Babiš.

„Proto politici musejí usilovat o mír a zabránit válce,“ zdůraznil bývalý premiér. Podle jeho názoru to z kontextu debaty bylo jasné.

„Toto jsem napsal i polskému premiérovi Morawieckému a požádal jsem prezidenta (Miloše) Zemana, aby totéž řekl (polskému) prezidentovi (Andrzeji) Dudovi,“ uzavřel Babiš. Zeman se v úterý s Dudou osobně sejde v Náchodě.

Jste spokojeni s vysvětlením Andreje Babiše k jeho výrokům kolem ne/pomoci spojencům? Ano 218 Ne 4281

Co odpověděl Babiš v nedělní debatě na otázku, zda by Česko mělo splnit své závazky a poslat v případě napadení Polska či pobaltských států do těchto zemí například vojáky? „Ne, určitě ne. Myslím si, že je potřeba mluvit o míru.“ A také: „V žádném případě neposílal naše děti a děti našich žen do války.“

Podle jeho protikandidáta Petra Pavla se jen prokázalo, jak se Babiš chová chaoticky a že by v čele země nadělal velké škody. „Jsme v bezpečí díky členství v NATO, jehož páteří je princip kolektivní obrany. A pan Babiš ho včera v debatě popřel. Později si uvědomil, co provedl, a opravoval se. Kdyby to udělal jako prezident, byl by to skandál v celém NATO. Takový chaos si dovolit nemůžeme,“ napsal Pavel na Twitteru.

Podle něho Babiš svým výrokem odignoroval české spojenecké závazky a výrazně ohrozil důvěryhodnost a bezpečnost České republiky. „Omluva neomluva na tom nic nemění,“ doplnil.

„Rozhodl jsem se, že pokud se stanu prezidentem, povede moje druhá cesta do Polska, abych našeho dobrého souseda a přátele z Pobaltí ujistil, že ctíme dohody a Andrej Babiš nemluví za nás,“ napsal také Pavel. V neděli v televizi uvedl, že by po Slovensku jako první zemi navštívil další sousední státy, poté jmenoval Německo.

Kritika odevšad

Není jasné, zda Babiš vysvětlení podal také nejvyšším představitelům pobaltských států. I jejich ministři zahraničí v pondělí na Babiše reagovali negativně. Řekli, že by jejich země bez váhání vyslaly vojska na pomoc Česku.

Babiše kritizovali také v Polsku, jeho slova hojně propírala tamní média. Europoslanec za vládnoucí národně-konzervativní Právo a spravedlnost Ryszard Czarnecki o Babišovi na Twitteru napsal, že plácá páté přes deváté. „Ať si panáček přečte mezinárodní smlouvy, které Česko podepsalo,“ vzkázal mu.

Babišovy výroky neunikly ani Ukrajincům. Ukrajinský server Gazeta.ua označil Babišův výrok za skandální.

Vlně odsouzení čelí Babiš i na domácí scéně, zejména od politiků vládní koalice.