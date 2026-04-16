Pavel usiluje o vedení delegace. Babiš v pondělí řekl, že je nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací.
Schválený rozpis cest armádních letadel zahrnuje například Babišovu pětidenní cestu do Vietnamu a na Filipíny v druhé polovině listopadu či jeho dubnovou návštěvu v Ázerbájdžánu, Kazachstánu a Uzbekistánu. Pavel by měl do července letět do Chorvatska, Slovenska, Rumunska a Estonska. V seznamu účastníků letu na summit v Ankaře naopak uvedený není.
Babiš přitom v pondělí na tiskové konferenci uvedl, že téma složení delegace letního summitu NATO není pro jeho vládu zatím aktuální. „20. května bude setkání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO pana Rutteho ve Švédsku, kde se bude řešit ten nadcházející summit a jeho agenda. Takže my až do summitu ministrů zahraničních věcí toto nechceme řešit,“ řekl. Kabinet se však tentýž den zabýval cestou ve svém usnesení a uložil Zůnovi leteckou přepravu ústavních činitelů zabezpečit.
Předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel v reakci uvedl, že pro stranu je delegace složená z premiéra Babiše, Zůny a Macinky zcela nepřijatelná, podle něj nepůjde o důstojné zastoupení na summitu NATO.
„Dohadování, kdo pojede na summit NATO, to nikoho z občanů nezajímá. Samozřejmě tam má jet prezident,“ řekl předseda další opoziční strany ODS Martin Kupka.
Redakce iDNES.cz shání vyjádření Babiše, Macinky, Zůny i prezidenta.
|
13. dubna 2026
Trump mu nebude věnovat ani chvilku pozornosti, míní Pavel
Pavel v rozhovoru pro Reflex uvedl, že se s Babišem kvůli účasti na summitu NATO v turecké Ankaře setká 22. či 24. dubna. Věc dál nechce řešit přes média, téma patří mezi prezidenta a premiéra a Pavel se o něm nebude bavit s Macinkou, protože tomu to nepřísluší a ve věci je pouze vykonavatelem, dodal prezident.
„Nakonec třeba na summit opravdu pojede Andrej Babiš i já a bude to on, kdo pozici vlády představí, protože si myslí, že je schopen spojence, či dokonce amerického prezidenta Donalda Trumpa přesvědčit, že vládou navržený rozpočet splňuje podmínky závazků. Já si myslím, že v tom se mýlí a že mu Trump nebude věnovat ani chvilku pozornosti,“ řekl Pavel.
Výdaje Česka na obranu budou letos podle Pavla pod dvěma procenty hrubého domácího produktu (HDP), tedy závazkem vůči NATO. „Není na mně, abych premiéra vyváděl z omylu, že přístup vlády je zdůvodnitelný a schválitelný a že mu tam na to všichni kývnou. Obávám se, že za současné situace to vzbudí nevoli a nepochopení, v lepším případě lhostejnost,“ doplnil prezident. Pavel minulý týden v dopisu Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát v čele české delegace.
Na summitu by podle Babiše měla hájit své postoje a náklady na obranu vláda, protože má na starosti státní rozpočet. Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.