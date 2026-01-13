Babiš navrhl zřídit Den české vlajky. Má posílit hrdost k národu, zdůvodnil

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš navrhl doplnění významných dnů o Den české vlajky, který by připadal na 30. března. Novelu o státních svátcích zdůvodnil tím, že státní vlajka je základním symbolem Česka a vyjadřuje jeho nezávislost a svrchovanost. O svém záměru mluvil také v novoročním projevu.
„Státní vlajka České republiky je reprezentativním symbolem samostatného a suverénního státu v mezinárodním i vnitrostátním symbolu,“ napsal Babiš v důvodové zprávě.

Zdůraznil také hodnotu vlajky pro občany. „Je tradičně zobrazována a používána jako symbol národní identity, sounáležitosti občanů daného státu, sdílených hodnot a hrdosti na občanství státu, k němuž jehož obyvatelé patří,“ uvedl premiér.

Zavedení nového významného dne by podle něho mělo posílit hrdost příslušnosti k českému národu. Datum zvolil Babiš v souvislosti s tím, že 30. března 1920 byla oficiálně uzákoněna československá vlajka.

Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Babiš navrhl, aby Sněmovna schválila novelu zrychleně už v prvním čtení. Měla by být účinná hned po vyhlášení ve sbírce.

Současný český kalendář obsahuje 19 významných dnů. Na rozdíl od státních svátků jde o běžné pracovní dny.

