Babiš navrhl zřídit Den české vlajky. Má posílit hrdost k národu, zdůvodnil

„Státní vlajka České republiky je reprezentativním symbolem samostatného a suverénního státu v mezinárodním i vnitrostátním symbolu,“ napsal Babiš v důvodové zprávě.
Zdůraznil také hodnotu vlajky pro občany. „Je tradičně zobrazována a používána jako symbol národní identity, sounáležitosti občanů daného státu, sdílených hodnot a hrdosti na občanství státu, k němuž jehož obyvatelé patří,“ uvedl premiér.
Zavedení nového významného dne by podle něho mělo posílit hrdost příslušnosti k českému národu. Datum zvolil Babiš v souvislosti s tím, že 30. března 1920 byla oficiálně uzákoněna československá vlajka.
Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Babiš navrhl, aby Sněmovna schválila novelu zrychleně už v prvním čtení. Měla by být účinná hned po vyhlášení ve sbírce.
Současný český kalendář obsahuje 19 významných dnů. Na rozdíl od státních svátků jde o běžné pracovní dny.