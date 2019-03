Babiš nechtěl komentovat Zemanův výrok o Turecku jako spojenci IS. Ankaru plánuje letos navštívit

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu nechtěl komentovat výrok prezidenta Miloše Zemana, že Turecko je faktickým spojencem teroristického uskupení Islámský stát (IS). Novinářům také řekl, že se chystá na cestu do Turecka, kde by chtěl řešit zejména problémy kolem hnědouhelné elektrárny Adularya.

Zeman v úterý při návštěvě Karlovarského kraje na dotaz, proč Turecko útočí na Kurdy, kteří bojují s islamisty, uvedl, že Ankara je faktickým spojencem IS. Podle něj Turecko zprostředkovávalo některé logistické operace pro zásobování Islámského státu, jako vývoz ropy. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podle Zemana vsadil na islamizaci země.



„Pan prezident vyslovil svůj názor, já to nechci komentovat,“ řekl ve středu Babiš. Podotkl pouze, že Turecko je členem Severoatlantické aliance.

Premiér také uvedl, že se letos chystá na návštěvu Ankary. Vezme s sebou podnikatelskou misi a v Turecku chce také řešit problémy spojené s elektrárnou Adularya, kterou stavěly české firmy.

Hlavním dodavatelem elektrárny Adularya byla firma Vítkovice Power Engineering, kterou projekt přivedl do úpadku. Stavbu si objednal turecký holding Naksan, jehož manažery v roce 2016 zadržely místní orgány kvůli údajnému napojení na vojáky, kteří se neúspěšně pokusili o státní převrat. Česká exportní banka (ČEB) na projekt půjčila téměř 12 miliard korun. Turecký státní fond TMSF, který elektrárnu nyní spravuje, i ČEB se nedokončenou elektrárnu stále snaží prodat. Letos v lednu se do tendru na prodej elektrárny nikdo nepřihlásil.