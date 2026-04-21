Babiš v Německu zkoumal přístroje na CT. Mluvil i o vztahu k Číně

Zhruba třicetitisícové město Forchheim nedaleko Norimberka přivítalo českého premiéra aprílovým počasím. Zástupci Siemens Healthineers byli vstřícnější a pozvali českou delegaci do výzkumného centra, kde pomocí unikátní technologie vyrábějí patrně nejvýkonnější CT přístroje na světě. Technologii si přitom pečlivě střeží – ani v sále s informačními panely není povoleno fotografování.
„Tohle je tedy unikátní technologie?“ ptal se Babiš krátce po vstupu do hlavní budovy. „Ano, stále jsme jedinou firmou na světě,“ odpovídali zástupci Siemensu včetně Michala Čecha, ředitele Siemensu pro Českou republiku.
„Vyrábí se zde nejnovější typ CT, takzvané fotonové CT,“ upřesnil pro iDNES.cz profesor Jiří Ferda z Fakultní nemocnice v Plzni, který do Bavorska přicestoval s premiérem. „Speciální krystaly při dopadu rentgenového záření převádějí energii přímo na elektrický signál, který se využívá při zobrazování lidského těla,“ popsal technologii. Ta umožňuje zobrazit orgány i kosti s dosud nevídanou přesností.
„Je tam vidět mnohem více detailů a méně šumu. Bavíme se o rozlišení blížícím se lidskému vlasu,“ dodal Ferda. Oproti klasickému CT, kde se záření přeměňuje na světlo, jsou tak snímky výrazně ostřejší. Fotonové CT navíc využívá až o 45 procent nižší dávku záření.
V Česku je tato technologie zatím na pěti místech – tři přístroje má Fakultní nemocnice v Plzni, po jednom pak nemocnice AGEL ve Vítkovicích a IKEM v Praze. Právě v Plzni byl navíc vyšetřen vůbec první pacient na světě. Přesto Česko zaostává za průměrem EU v počtu zařízení pro včasnou diagnostiku rakoviny a kardiovaskulárních onemocnění.
„Další instalace bude v Centru prevence Masarykova onkologického ústavu a do konce srpna otevřeme další onkologické centrum v Motole, kam přibude další zařízení,“ uvedl Babiš.
V Německu si premiér prohlédl také prototyp kombinující pozitronovou emisní tomografii a klasické CT (PET/CT), který v Česku zatím není.
„Umožňuje zobrazit celé tělo od hlavy až po stehna během několika okamžiků,“ vysvětlil Ferda. „Může výrazně snížit dávku záření a zároveň zobrazit onemocnění, která jsme dosud zobrazit nedokázali,“ dodal.
Německo je pro nás nejbližší, míní Babiš
Podle premiéra není vyloučeno, že by se technologie PET/CT dostala i do Česka. Konkrétnější ale nebyl a zdůraznil, že cílem návštěvy bylo především se s technologiemi seznámit.
Babiš zároveň uvedl, že Německo je klíčovým obchodním partnerem Česka. Zmínil například investice firem BMW či Mercedes a připomněl, že Siemens v Česku zaměstnává zhruba sedm tisíc lidí.
„Pokud by byl zájem, jsme připraveni jednat, ale nechceme dávat přímé finanční pobídky,“ uvedl. „Snažíme se vytvořit dobré podmínky, aby firmy měly důvod k nám přijít,“ dodal s tím, že Německo je pro Česko nejbližším byznysovým partnerem.
Vyzdvihl ale i význam Číny. Jen čtyři dny před návštěvou Německa Babiš uvedl, že vláda neposkytne armádní letadlo předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi na cestu na Tchaj-wan.
„Měli bychom být pragmatičtí a přistupovat k Číně stejně jako naši partneři v NATO a EU,“ vysvětlil premiér. „Mimochodem Siemens má své centrum i v Šanghaji,“ dodal.
Právě mapa s globálními centry firmy, na níž byla výrazně vyznačena mimo jiné Šanghaj či Indie, zaujala Babiše během prohlídky nejvíce.