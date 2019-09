Babiš nemusí platit pokutu 200 tisíc. Není ve střetu zájmů, rozhodl krajský úřad

Praha V přestupkovém řízení s premiérem Andrejem Babišem (ANO), které se týkalo jeho možného střetu zájmů kvůli ovládání médií, nebylo prokázáno spáchání skutku. Řízení bylo proto pravomocně zastaveno, uvedla v pondělí Helena Frintová z krajského úřadu. Podle opozice výsledek vyvolává otazníky. Předseda klubu zastupitelů za STAN Věslav Michalik ČTK řekl, že měl o případu rozhodovat jiný krajský úřad, v jehož čele není hnutí ANO.

Frintová uvedla, že proti rozhodnutí nelze podat řádný opravný prostředek, tedy odvolání. Za podmínek stanovených správním řádem může pravomocné rozhodnutí přezkoumat v takzvaném přezkumném řízení nadřízený správní orgán. V případě přestupkové věci podle zákona o střetu zájmů je nadřízeným správním orgánem krajského úřadu ministerstvo spravedlnosti.



„Přezkumné řízení se zahajuje z moci úřední v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy - tedy jestliže nadřízený správní orgán dojde po předběžném posouzení věci k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy,“ vysvětlil na dotaz ČTK mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Doplnil, že k dnešnímu dni ministerstvo přezkumné řízení ve věci možného střetu zájmů premiéra Babiše nezahájilo.

Rozhodnutí může být také přezkoumáno ve správním soudnictví, avšak pouze za podmínky, že by účastník řízení, tedy Babiš, podal proti rozhodnutí krajského úřadu žalobu.

Kraj posuzoval Babišovo odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Černošice, který premiérovi uložil již podruhé pokutu 200 000 Kč. Černošický úřad vedl s premiérem správní řízení kvůli přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Babiš čelil podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Premiér se bránil tím, že holding vložil do svěřenského fondu. Krajští úředníci věc už jednou posuzovali a vrátili ji k novému projednání. Černošický odbor přestupků vydal poslední rozhodnutí počátkem srpna, dospěl znovu k závěru, že premiér přestupek spáchal. Krajský úřad nyní věc zastavil.

„Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, které nabylo dne 26. 9. 2019 právní moci, bylo řízení o přestupku zastaveno, jelikož spáchání skutku, o němž bylo řízení vedeno, nebylo obviněnému Ing. A. Babišovi prokázáno. Spisový materiál vedený v této věci bude během pondělí vrácen Městskému úřadu Černošice,“ uvedl krajský úřad. Městský úřad v Černošicích měl dopoledne informace jen z médií, hodinu před polednem mu spis ještě nebyl doručen.

Středočeská opozice už dříve kritizovala skutečnost, že Babišovu kauzu projednává středočeský úřad. Poukazovala na to, že ve středních Čechách vládne jeho hnutí ANO. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) podezření z podjatosti odmítla. Podle Michalika se nyní potvrdilo, že by bylo skutečně lepší, kdyby o věci rozhodoval jiný úřad. S tím souhlasí i zastupitel za ODS Martin Kupka. „V okamžiku, kdy by to rozhodoval jiný krajský úřad, tak by se takové vysvětlení nenabízelo,“ řekl.

Podle Michalika se úředník může cítit pod tlakem. „Ten černošický podle mě pod žádným tlakem není, kdežto ten krajský se může pod tlakem cítit, aniž by na něj někdo ten tlak vyvíjel,“ míní. Podle něj se jen potvrdilo, že požadavek na postoupení věci jinému krajskému úřadu byl namístě. „Kdyby to takový krajský úřad zrušil a řekl, že se ten přestupek nestal, tak by to nevyvolávalo žádné otázky,“ dodal Michalik. Rozhodnutí je ale podle něj třeba respektovat, protože správní řízení není věcí samosprávy.

Kupka uvedl, že nemá důvod nevěřit pracovníkům městského úřadu, že se věcí zabývali poctivě, a chce se seznámit s argumenty, které krajské úředníky vedly k opačnému závěru. Podobně se vyjádřil i zastupitel za TOP 09 Jan Jakob. Upozornil na to, že opozice mnoho udělat nemůže, nanejvýš se dotázat na postup na jednání krajského zastupitelstva. Obává se však, že záležitost se nepodaří ani prosadit na program jednání.

Městský úřad v Černošicích je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, kde premiér žije. Podnět mu odeslala organizace Transparency International ČR.