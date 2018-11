Babiš nemůže Čapí hnízdo ustát, ČSSD hraje o to, jestli padne s ním, míní expert

PRAHA Aktuální vývoj kolem kauzy Čapí hnízdo je nejtěžší krizí, které premiér Andrej Babiš dosud čelil. V takto vyhrocené chvíli koaliční ČSSD a spříznění komunisté zvažují, zda budou v účasti a podpoře společného kabinetu s hnutím ANO pokračovat. Podle sociologa a politologa Daniela Kunštáta má osud vlády v rukou ČSSD, která se však sama nasunula do prakticky neřešitelné situace.

Policie v pátek dopoledne oznámila, že pobyt premiérova staršího syna na Krymu prověřuje jako možný trestný čin. Má podezření, že došlo k zavlečení. A to vše na pozadí možnosti, že Andrej Babiš mohl mít na odklizení syna zájem kvůli vyšetřování kauzy Čapí hnízdo.

„Situace sociální demokracie není vůbec záviděníhodná. Strana je totiž v takovém rozpoložení, že volí mezi dvěma špatnými řešeními,“ říká v rozhovoru o budoucnosti současného kabinentu pro Lidovky.cz politolog a sociolog Daniel Kunštát.

Lidovky.cz: Jaký faktor sehraje ústřední roli v tom, zda vláda Andreje Babiše tuto krizi překoná?

To je jednoduché, karty jsou rozdány tak, že osud vlády nyní záleží na rozhodnutí ČSSD. Ta je ale podle všeho, jak je u této strany ostatně už dobrou tradicí, i v této věci názorově rozštěpená. Tipuji, že ani předseda Hamáček v danou chvíli ještě netuší, jak se strana zachová.

Lidovky.cz: Zkuste srovnat výchozí pozice ANO, ČSSD a KSČM v této situaci. V čem se překrývají a v čem se naopak rozchází?

U hnutí ANO v tomto ohledu není o čem diskutovat. Andrej Babiš se bude držet v pozici premiéra doslova za každou cenu, a ač to tak na první pohled nemusí vypadat, jeho vyhlídky, že premiérem nadále zůstane, nejsou malé. V jakékoliv analýze současného „krizového vývoje“ je potřeba vycházet z jednoho důležitého předpokladu, na který se občas zapomíná: ANO je od počátku projektem, jehož účelem primárně není prosazení nějakých programových priorit, ale právě naplnění osobních ambicí Andreje Babiše, respektive jeho instalování do čela vlády.

Lidovky.cz: Mohl byste to rozvést?

To je totiž nejdůležitější smysl existence celého hnutí. Řečeno jednoznačněji, bez Babiše v pozici premiéra ANO tento vlastní smysl existence ztrácí. Právě proto ANO nikdy nepřistoupí například na variantu, která by byla v příslušném kontextu pro ČSSD asi jediným relativně solidním východiskem: nahrazení Andreje Babiše v čele vlády jiným nominantem hnutí ANO a pokračování kabinetu na stávajícím koaličním půdorysu.



I přes poslední a vpravdě operetní vývoj kauzy Čapí hnízdo, u obou levicových stran v podstatě pořád přetrvávají důvody, proč se před několika měsíci rozhodli vládu podporovat, ať už přímo nebo nepřímo. Sociální demokracie doufá, že jí vládní angažmá přinese kýžené plusové body u voličů a komunisté jsou spokojeni s tím, že jim Andrej Babiš umožnil poprvé v polistopadové historii bezprostředně ovlivňovat vládní politiku a definitivně je tak legitimizoval i na celostátní úrovni.

Sociolog Daniel Kunštát.

Lidovky.cz: Co by se podle vašeho soudu muselo odehrát v ČSSD, aby z vlády odešla a jak moc je taková varianta podle vašeho soudu pravděpodobná?

ČSSD se ocitla doslova v pasti, do které se sama, a dlužno říci dosti nešikovně, vmanévrovala už tím, že kývla na současné vládní aranžmá, ačkoliv si všech souvisejících rizik – která jsou teď vlastně jen nově mediálně „nasvícena“ – musela být vědoma. Situace sociální demokracie není vůbec záviděníhodná. Strana je totiž v takovém rozpoložení, že volí mezi dvěma špatnými řešeními. Odejde-li z vlády, odstřihne se od možnosti ovlivňovat vládní agendu a navíc se vystaví riziku, že se její veřejná podpora ještě více rozdrolí, neboť částí voličů může být vnímána jako strana, která destabilizuje českou politiku.

Lidovky.cz: A pokud se rozhodne pro pokračování vládní koalice s ANO?

Naopak zůstane-li ve vládě, může se docela dobře dříve nebo později definitivně zdiskreditovat spolu s Andrejem Babišem. A že k tomu dojde, i když to nemusí být hned, je téměř jisté. Vše totiž nasvědčuje tomu, že kauza Čapí hnízdo už získala takovou vnitřní dynamiku a nabývá natolik bizarní rozměry, že ji premiér zkrátka nemůže ustát, přinejmenším v delším časovém horizontu. A znovu opakuji, stane se to dříve nebo později, ale stane se to.

‚Nepodceňujme občanskou veřejnost‘

Lidovky.cz: Premiér Babiš přitom v pátek oznámil, že nikdy neodstoupí. Mění to nějak situaci?

Andrej Babiš v tuto chvíli zkrátka nepřipustí, aby jeho případné odstoupení vypadalo jako přiznání viny. I z marketingového hlediska si je vědom toho, že kdyby odstoupil, připustil by politickou odpovědnost za to, co se děje kolem kauzy Čapí hnízdo. On to samozřejmě nechce, protože celá konstrukce jeho vysvětlování této kauzy spočívá v tom, že to je politický útok. Tedy že nejde o věcnou podstatu, ale o vykonstruovaný politický atak. A kdyby odstoupil, celou svou dosavadní logiku vlastní obrany by popřel.

Lidovky.cz: V takovém případě si ale neumím představit scénář, za jakých okolností by kvůli Čapímu hnízdo padl. Vy ano?

Zatím se zdá, že vyšetřování má být ukončeno koncem tohoto roku. Nechci spekulovat, ale pravděpodobnost, že Andrej Babiš bude obžalovaný, je poměrně velká. V takovou chvíli by to už pro jeho podporovatele včetně poslaneckého klubu ANO byla velmi obtížná situace. Navíc nepodceňujme to, že se může mobilizovat občanská veřejnost.



Síla protestů v takové chvíli už může být taková, že hnutí prostě bude muset udělat nějaký krok. Můžeme se také dozvědět, že současná aféra už přece jen pro ANO negativně hýbe voličskými preferencemi. Je tam celá řada otazníků. Každopádně pro Andreje Babiše se v této kauze negativní impulsy, které budou podrývat jeho pozici, budou spíše hromadit, než že by ubývaly.

Lidovky.cz: Jaký je v této situaci zájem prezidenta Miloše Zemana, který se s lídry ANO a ČSSD plánuje sejít, v případě ČSSD už i sešel?

Zájem prezidenta je dlouhodobě více než zřejmý. Zeman pokračuje ve své zásadní, naprosto strategické podpoře Andreje Babiše. Proto bude nadále velmi důsledně prosazovat takové vládní aranžmá, v jehož čele zůstane Babiš. Jinými slovy, bude silně tlačit na ČSSD, aby setrvala v koalici. A vůbec bych se nedivil, kdyby v podobném duchu více či méně diskrétně ovlivňoval i KSČM, aby vládu nadále podporovala, a v jiném gardu také Okamuru, aby raději zapomněl na úvahy o vyslovení nedůvěry vládě.



Lidovky.cz: Lze z pohledu sněmovních stran považovat za hlavní argument proti pádu vlády skutečnost, že v takovém případě by se dostal ke slovu prezident Zeman, který by si opět mohl najmenovat vládu čistě podle svého uvážení?

Opozice nemá a vzhledem ke své politické struktuře a síle ani nemůže mít realistický plán B. Po pádu vlády by opět získal volné pole působnosti Miloš Zeman a velmi bych se obával pověstného kreativního výkladu ústavy na Hradě. Nakonec by totiž mohli prohrát úplně všichni, strany vládní i opozice. Asi neexistuje jednoduchý recept, jak se z dané šlamastyky dostat.



Být v kůži lídrů politických stran, upřímně bych se děsil toho, co Miloš Zeman vymyslí a rozhodně bych před „slepým“ vyslovením nedůvěry preferoval nějakou, vlastně jakoukoliv, dohodu na půdě Poslanecké sněmovny: ať už o jiné vládní konstelaci nebo třeba o předčasných volbách. Vlastně každá varianta je totiž lepší než ta, že politické strany opět de facto dobrovolně odevzdají moc Zemanovi. To by byl risk nejen politicky, ale i vzhledem ke stabilitě ústavního pořádku.

Daniel Kunštát Uznávaný sociolog a politolog PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D. působil v letech 2006 až 2016 jako vědecký pracovník Sociologického ústavu Akademie věd ČR, posledních deset let tam zastával pozici zástupce vedoucího Centra pro výzkum veřejného mínění.

Od roku 2006 přednáší na vysoké škole CEVRO Institut, kde vede katedru politologie a mezinárodních vztahů. Ve své práci se soustředí sociologii veřejného mínění, volebního chování či politickou komunikaci.

Lidovky.cz: Prezident Zeman avizoval, že by v případě pádu vlády znovu jmenoval Andreje Babiše premiérem. Nezmenšil by si tím mocenský prostor, než kdyby nechal vzniknout vládu typu kabinet Jiřího Rusnoka?

To si nemyslím. V tuhle chvíli má prezident Andreje Babiše v hrsti. Když tato vláda nepadne, Miloš Zeman bude ten, který ji udrží. Když padne, tak Andreje Babiše dalším jmenováním udrží v pozici premiéra. Babiš mu v každém okamžiku musí být vděčný. Jeho dalším jmenováním by si prezident zachoval vliv na vládu a zároveň tím, že by explicitně nejmenoval prezidentskou vládu, ale opět vítěze voleb, což by sice bylo politicky zvláštní, ale z hlediska Ústavy korektní, utlumil by možné protiargumenty ústavních právníků a politických oponentů, že zase dělá z Ústavy trhací kalendář.



Pro prezidenta je tohle optimální varianta. Jakmile nemůže vzniknout opravdu silná politická vláda, to je prostor pro něj. Už na této vládě je to vidět, ministr zemědělství je nominantem Miloše Zemana. A o to víc by to bylo viditelné, kdyby Andrej Babiš sestavil menšinovou vládu s odborníky či úředníky. O to víc by měl prezident vliv nejen na personální stránku věci, ale i na politickou agendu.