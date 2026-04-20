Bezpečnostní rada státu se podle něj bude večer zabývat energetickou bezpečností a cenami pohonných hmot.
Premiér po jednání vlády také uvedl, že kvůli tomu napsal další dopis evropským lídrům.
Vláda chce zrychleně změnit stavební zákon
Vláda projednala a podpořila novelu stavebního zákona, kterou jako poslanecký návrh předložila ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová.
Novela počítá s prodloužením přechodného období, během něhož nebude povinné používat Národní geoportál územního plánování, o jeden rok. Původně mělo toto období skončit 30. června letošního roku.
Mrázová po jednání vlády uvedla, že bude usilovat o zrychlené projednání změny ve Sněmovně.
Důvodem je podle ní potřeba upravit geoportál v návaznosti na širší novelu stavebního zákona. Ta je takzvaným „bypassem“ vyvolaným problémy s digitalizací stavebního řízení.
Národní geoportál má sloužit k ukládání dat a podpoře procesů územního plánování a umožňuje přístup k jeho výstupům.
Na programu měla vláda také dvojici novel měnících rozpočtové určení daní, které předložil Pardubický kraj, návrh STAN na úpravu krácení odměn zastupitelů při souběhu funkcí i akční plán k národní strategii pro čelení hybridnímu působení na letošní a příští rok.