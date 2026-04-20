Babiš není spokojen s tím, že mají Česku klesnout příjmy z Evropské unie

  10:57aktualizováno  13:35
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš není spokojen s tím, že podle návrhu víceletého finančního rámce mají České republice klesnout příjmy z Evropské unie o dvacet procent. „Je to jeden z největších poklesů,“ řekl po jednání vlády, která projednávala jeho mandát pro neformální jednání Evropské rady tento týden na Kypru.

Bezpečnostní rada státu se podle něj bude večer zabývat energetickou bezpečností a cenami pohonných hmot.

Premiér po jednání vlády také uvedl, že kvůli tomu napsal další dopis evropským lídrům.

Vláda chce zrychleně změnit stavební zákon

Vláda projednala a podpořila novelu stavebního zákona, kterou jako poslanecký návrh předložila ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová.

Novela počítá s prodloužením přechodného období, během něhož nebude povinné používat Národní geoportál územního plánování, o jeden rok. Původně mělo toto období skončit 30. června letošního roku.

Předseda vlády Andrej Babiš na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh novely zákona o rozdělování výnosů některých daní mezi územní samosprávné celky a vybrané státní fondy. (20. dubna 2026)
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.a vicepremiér Karel Havlíček přicházejí na jednání vlády (20. dubna 2026)
Premiér Andrej Babiš přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh novely zákona o rozdělování výnosů některých daní mezi územní samosprávné celky a vybrané státní fondy. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (20. dubna 2026)
Ministr práce Aleš Juchelka přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh novely zákona o rozdělování výnosů některých daní mezi územní samosprávné celky a vybrané státní fondy. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (20. dubna 2026)
Mrázová po jednání vlády uvedla, že bude usilovat o zrychlené projednání změny ve Sněmovně.

Důvodem je podle ní potřeba upravit geoportál v návaznosti na širší novelu stavebního zákona. Ta je takzvaným „bypassem“ vyvolaným problémy s digitalizací stavebního řízení.

Národní geoportál má sloužit k ukládání dat a podpoře procesů územního plánování a umožňuje přístup k jeho výstupům.

Na programu měla vláda také dvojici novel měnících rozpočtové určení daní, které předložil Pardubický kraj, návrh STAN na úpravu krácení odměn zastupitelů při souběhu funkcí i akční plán k národní strategii pro čelení hybridnímu působení na letošní a příští rok.

