Babiš nepožádal o důvěru sněmovny, koalice Spolu oznámí další kroky v úterý

Praha Poté, co premiér Andrej Babiš (ANO) nevyhověl výzvě koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), aby vláda požádala sněmovnu o vyslovení důvěry, oznámí opoziční koalice své další kroky v úterý. Sdělil to předseda občanských demokratů a lídr Spolu Petr Fiala. Koalice Spolu minulý čtvrtek avizovala, že pokud Babiš požadavek do týdne nesplní, začne sbírat podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře.

Pokusíme se vyvolat předčasné volby, říká Bartoš. Jak tito lidé chtějí řídit naši zemi? reagoval Babiš „Konkrétní kroky představíme v úterý na tiskové konferenci koalice Spolu, včetně výsledku našeho jednání s dalšími stranami v Poslanecké sněmovně,“ sdělil Fiala. Koalice podle něj postupuje podle svého plánu na řešení politické situace, jak ho představila veřejnosti.

Babiš by měl podle Spolu požádat o důvěru kvůli tomu, že komunisté vypověděli smlouvu s ANO o toleranci kabinetu. Menšinová vláda ANO a ČSSD tak již nemá zaručenou podporu ani pro klíčová hlasování. Babiš na výzvu minulý týden reagoval slovy, že k žádosti není důvod. Varoval před destabilizací situace, vládnout chce až do voleb. Skandální, kritizuje opozice Babišovo vyjádření o ruském útoku. Premiér musí skončit, tvrdí Pekarová Adamová Konkurenční opoziční koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) preferuje rozpuštění sněmovny. Pouhé vyslovení nedůvěry by podle ní předalo moc prezidentovi Miloši Zemanovi. Předseda Pirátů Ivan Bartoš chce o svém plánu jednat s dalšími stranami i prezidentem. Ten avizoval, že by v případě vyslovení nedůvěry byl pro to, aby kabinet vládnul do voleb v demisi. K vyvolání hlasování o nedůvěře je potřeba nejméně 50 podpisů. Pro vyslovení nedůvěry je nutné, aby jej podpořila nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců. Pro rozpuštění sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců.