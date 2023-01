Za slova o Babišovi vás čeká rána. Nerudová zveřejnila doručenou výhružku

„V tomto týdnu jsem obdržela dopis, kvůli kterému mám k dnešnímu projevu Andreje Babiše asi také co říct. Není to totiž tak, že by tyto praktiky používal jen jeden tábor,“ napsala na Twitteru Nerudová společně s vyfoceným dopisem.

„Pane Babiši, zanechte své agresivní rétoriky. Vaše nenávistné billboardy jsou špička ledovce. Vámi tvořený strach vede k zoufalým činům,“ vyjádřila se Nerudová.

V dopise adresovaném Nerudové stálo, že odesílatele rozčílilo označení Babiše za zlo. „Počítejte s tím, když nebude vaše omluva, tak na vašem předkusu přistane baseballová pálka.“

Nerudová ve svém prohlášení uvedla, že Babišova politika stojí dlouhodobě na tvorbě sporu a hloubení příkopů, které mají stále nižší dno. „Je to on, kdo roky v naší zemi rozsévá zlo. Dělal to v minulosti a dělá to i teď,“ napsala.

„Mrzí mě, že vaše rodina musí čelit tomu, co já s tou svoji zažívám od začátku tohoto týdne. Bylo mi vyhrožováno vašimi příznivci, kteří mi dali ultimátum, abych odvolala svá slova, že jste zlo. Pokud se tak nestane, tak budu podle výhrůžek fyzicky napadena baseballovou pálkou.“

Předpokládám, že teď si dovedete i vy představit, jaké důsledky to pro naši rodinu má,“ uvedla Nerudová.