Babiš přinese na Hrad návrh na složení nové vlády ANO, SPD a Motoristů

Strany koalice si rozdělení postů dohodly už týden po volbách do Sněmovny. Devět křesel, včetně premiéra, připadne hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristům sobě.
Jak může vypadat nová Babišova vláda
Babiš doufá, že se jako nový premiér bude moci zúčastnit summitu Evropské unie 18. prosince. Hlasování o důvěře by se podle něj mohlo konat v lednu.
Největší pozornost budí snaha Motoristů prosadit do vlády poslance a čestného prezidenta strany Filipa Turka, který má ambici vést diplomacii. Podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické a homofobní výroky i narážky na Adolfa Hitlera či Benita Mussoliniho.
„Já se hluboce omlouvám komukoliv, koho se mohly dotknout úryvky nějakých patnáct, dvacet let starých případných vyjádření,“ řekl Turek. Odmítl, že by zlehčoval případ popálené holčičky Natálky při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově v roce 2009.
Za ANO by se do vlády měli vrátit někteří politici, kteří zastávali ministerské funkce do roku 2021: Karel Havlíček by měl opět vést ministerstvo průmyslu a obchodu, Alena Schillerová financí, Adam Vojtěch zdravotnictví a Robert Plaga školství.
Hnutí SPD chce své resorty obsadit nestranickými odborníky. Zemědělství by mohl převzít bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán. U obrany se nejčastěji zmiňuje jméno generála Jaromíra Zůny, někdejšího protikandidáta Karla Řehky na pozici náčelníka generálního štábu. U dopravy se hovoří zejména o šéfovi Železnic Slovenské republiky Ivanu Bednárikovi, jenž dříve vedl ČD Cargo a později České dráhy.
Šéf Motoristů Petr Macinka by mohl řídit životní prostředí, Filip Turek zahraničí, Oto Klempíř kulturu a Boris Šťastný být ministrem bez portfeje pro oblast sportu, prevence a zdraví.