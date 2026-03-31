Babiš obnovuje jednání se slovenskou vládou, mění Fialovo rozhodnutí

Společná jednání českých a slovenských vlád se rozhodl v březnu 2024 přerušit tehdejší kabinet Petra Fialy.
„Nepovažujeme za vhodné, abychom uskutečnili společné zasedání české a slovenské vlády,“ oznámil tehdy Fiala. „Není možné zastírat, že existují rozdílné názory na některá klíčová zahraničněpolitická témata,“ uvedl tehdejší předseda vlády. Ministr zahraničí v minulé vládě Jan Lipavský výslovně zmínil jednání slovenského ministra zahraničí Juraje Blanára s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem.
Po dvou letech je mnohé jinak. Babiš po vítězství ve volbách na podzim loňského roku vytvořil kabinet, který se snaží křísit uskupení V4, které se otřáslo v základech kvůli rozdílnému postoji Česka a Polska na jedné straně a Maďarska se Slovenskem na druhé k pomoci Ukrajině napadené vojsky ruského diktátora Vladimira Putina.
Vlády Česka a Slovenska se ke společnému jednání sejdou po třech letech. Naposledy se mezivládní konzultace uskutečnily v březnu 2023.
Babiš a Fico podepíší memorandum
Babiš a Fico podepíší memorandum o prohloubené spolupráci mezi oběma vládami. Dokument má otevřít cestu k užší spolupráci v zahraniční politice, ekonomice, obraně, digitalizaci, cestovním ruchu i sportu. Vlády budou na zámku Nová Horka nedaleko ostravského letiště v Mošnově jednat například také o podpoře konkurenceschopnosti, dopravní infrastruktuře a energetické bezpečnosti.
První společné jednání vlád ČR a SR se konalo v roce 2012 v Uherském Hradišti jako vyjádření nadstandardních vztahů mezi oběma zeměmi. Oba kabinety se zatím sešly osmkrát, naposledy v dubnu 2023 v Trenčíně, kde Fialova vláda jednala s tehdejším slovenským kabinetem pod vedením premiéra Eduarda Hegera.
K ochlazení mezi vládami obou zemí došlo po nástupu Fica, když se obě země rozcházely v názoru na dodávky zbraní Ukrajině.
Babišova vláda nezrušila zbrojní iniciativu na pomoc napadené zemi, i když na to hodně tlačilo hnutí SPD, ale už do ní nesměřují peníze z českého státního rozpočtu.