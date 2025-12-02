Babiš nepočítá s kompetenční žalobou na Pavla. Chce s ním mít dobré vztahy

Předseda ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš nepočítá s kompetenční žalobou na prezidenta Petra Pavla, který nechce ve vládě kandidáta Motoristů sobě Filipa Turka. „Samozřejmě to platí, i když moji právníci mají na to jiný názor, na tu interpretaci Ústavního soudu. Ale já s panem prezidentem chci mít normální vztahy, tak proto doufám, že to dopadne podle naší dohody,“ řekl na Instagramu Babiš.
Andrej Babiš na tiskové konferenci po setkáni s prezidentem Petrem Pavlem. (12. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pavel se podle Babiše kriticky k Turkovi vyjádřil poté, když mu minulý týden přinesl seznam kandidátů do vlády s tím, aby byl Turek ve vládě ministrem životního prostředí.

Motoristé se totiž, aby vyšli prezidentovi vstříc, rozhodli prohodit nominace. Ministerstvo zahraničí má vést místo Turka šéf strany Petra Macinka a Turek místo něj životní prostředí. „Myslí si, že pan Turek by neměl být členem vlády,“ řekl na Hradě Babiš.

„Pan prezident podle ústavy jmenuje, má právo říct nějaký názor. Já si myslím, že se chová velice vstřícně, i když můžu mít na něco jiný názor. Myslím si, že prezident a premiér by měli spolupracovat,“ uvedl Babiš na Instagramu při odpovědi na jednu z otázek, které dostal.

„Není to dlouho. Jedeme podle plánu. Řekli jsme do poloviny prosince chceme, ale záleží na panu prezidentovi, jestli vznikne ta vláda podle našeho přání. A Fialova vláda vznikla 17. prosince 2021, takže stále jedeme podle programu. Pan prezident teď má konzultace s navrženými ministry, ať už skončí, tak budeme pokračovat a snad to zvládneme do toho 15. 12. To by bylo fajn,“ prohlásil Babiš.

Konzultace s kandidáty do vlády chce Pavel dokončit do 10. prosince. Ve středu za ním dorazili poslední dva kandidáti ANO – Lubomír Metnar na post ministra vnitra a kandidátka na ministryni pro místní rozvoj Zuzana Schwarz Bařtipánová.

