„Nevíme, jestli bude kandidovat on, nebo někdo jiný, ale je úplně jasné, že zneužívá tu situaci, aby znovu vyhrotil konflikt ve společnosti. Je to ve výsledku on, kdo tímto způsobem rozděluje dramaticky společnost,“ prohlásil Kupka na tiskové konferenci občanských demokratů.
Babiš ve videu, které zveřejnil v neděli na sociálních sítích, tvrdí, že je to Pavel, kdo už zahájil kampaň do následujícího prezidentského klání. Příští prezidentské volby se mají odehrát začátkem roku 2028.
„Nemá sebereflexi. Nechá sebou manipulovat jako loutka a poslouchá na slovo,“ řekl premiér a šéf ODS na adresu hlavy státu.
„V tom tradičním okénku z Průhonic říká, že bude mluvit vždycky pravdu. A aby tomu dodal patřičnou váhu, tak hned předstoupí s absolutní lží. V tomhle případě s tím, že údajně se prezident v Ankaře s nikým nesetkal, s nikým nejednal. Akorát je úplně zřejmé, že to byl Petr Pavel, který měl bilaterální schůzky se čtyřmi důležitými premiéry a se dvěma důležitými prezidenty. Ve výsledku je to vlastně jenom snaha zastřít, že v tomhle případě prezident převálcoval vládu v Ankaře 10 ku 0. A snaha zastřít vládní neúspěch,“ míní Kupka.
Babiš v neděli ve videu uvedl: „Summit dopadl, jak jsem říkal. Ostuda, bylo to neuvěřitelné, trapné, všichni jsme se styděli, a naši partneři za mnou chodili a ptali se, proč tady je, co tady dělá.“
ODS kritizuje, že premiér Babiš odmítl jakoukoli schůzku s prezidentem ohledně zahraniční politiky.
„Pravděpodobně si neuvědomil, že tím zároveň plive na Ústavu České republiky, která v článku 64 říká naprosto jednoznačně, že prezident má právo jednat se členy vlády o otázkách, které jsou v jejich působnosti. Jinými slovy premiér i členové vlády mají povinnost s prezidentem svoji agendu projednávat, pokud on o to požádá,“ prohlásil Kupka.
Kupka se musel štípnout, jestli věří vlastním uším, když mluvil Babiš o muniční iniciativě
Zaujalo ho také vyjádření premiéra na bilanční tiskové konferenci vlády k pomoci České republiky Ukrajině.
„Česká vláda pomáhá nejvíc. Muniční iniciativa: 280 miliard korun. Česká republika dala Ukrajině půlku všech střel, granátů ráže 155 milimetrů. Není pravda, že nepomáháme,“ prohlásil doslova Babiš.
„Já jsem se musel štípnout, jestli věřím vlastním uším, že ten, kdo před rokem říkal, že muniční iniciativa je sbírka shnilých granátů a že až vyhraje volby, tak že ji zruší, tak najednou se toutéž muniční iniciativou chlubí. Tak já bych ho rád vyzval, aby pokud to myslí vážně, tak aby v tomto případě přesvědčil SPD, že je opravdu na místě pomáhat Ukrajině, aby dokázala vzdorovat každodenním útokům Ruska na ukrajinské území,“ uzavřel Kupka.