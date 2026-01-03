Babiš pojede do Paříže na setkání koalice ochotných, k Okamurovi se nevyjádřil

Opozice chce kvůli tomu hlasovat o odvolání Okamury z čela dolní parlamentní komory a vyzvala Babišovu vládu, aby se od jeho slov distancovala. O Okamurově vyjádření chce s Babišem mluvit také prezident Petr Pavel.
Oba politici se setkají na Pražském hradě na tradičním obědě hlavy státu s ministerským předsedou, a to 7. ledna. Ve stejný den se koná i Bezpečnostní rada státu, která má projednat mimo jiné českou muniční iniciativu pomáhající Kyjevu s dodávkami munice.
„V úterý letím do Paříže na zasedání koalice ochotných. Jsem sám zvědav, co se tam dozvím,“ prohlásil Babiš.
Koalice ochotných je označení pro evropské země podporující Ukrajinu v konfliktu s Ruskem, které svého menšího souseda napadlo v roce 2022. Součástí této iniciativy je kromě více než 30 zemí také Česko, které se za vlády bývalého premiéra Petra Fialy aktivně účastnilo společných jednání těchto států. Babiš, který je premiérem od prosince, je zatím ve svých vyjádřeních směrem ke koalici ochotných zdrženlivý.
Minulý měsíc uvedl, že nezná podrobnosti o společných schůzích. V připojení se k těmto jednáním v budoucnu ovšem nevidí problém. „Znovu ale opakuji, že neznám úplně, o co se tam jedná,“ řekl tehdy.
Okamura v projevu kritizoval mimo jiné poskytování zbraní Ukrajině. „Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, který navzdory varování vlády USA míří k třetí světové válce,“ uvedl Okamura.
Postavil se proti ukrajinskému členství v EU či pomáhání na dluh zemi, která se téměř čtyři roky brání ruské agresi. „Penězovody totiž tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata,“ vyjádřil se ostře k prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí. „Ať si kradou, ale už ne z našeho,“ dodal šéf dolní parlamentní komory.
Babiš několik uplynulých dnů na přelomu roku strávil podle svého vyjádření v zahraničí na horách, nyní se vrací do Česka. V pondělí ráno ho čeká koaliční rada zástupců ANO, SPD a Motoristů a poté jednání jejich společné vlády, na níž mají ministři schvalovat programové prohlášení kabinetu.
Premiér v sobotu řekl, že má příští týden v plánu také návštěvy různých státních firem a institucí kvůli jejich plánům i požadavkům na státní rozpočet na tento rok, který zatím Česká republika nemá a hospodaří v provizoriu. Zmínil například schůzku na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s cílem zjistit, kolik peněz tato organizace potřebuje na výstavbu dalších úseků dálnic.
Ve čtvrtek 8. ledna se Babiš vydá na Slovensko. Podle tradice půjde o jeho první oficiální zahraniční cestu po jmenování do premiérské funkce.