SPD a Motoristé potvrdili, že nevydají Babiše a Okamuru ke stíhání

Ministr průmysl Karel Havlíček (ANO) rovněž v neděli uvedl, že s tím souhlasí. Případ je podle něj zpolitizovaný a projednává se příliš dlouho.
„SPD nebude nikdy hlasovat pro vydání kvůli verbálnímu názoru,“ prohlásil Okamura ke svému stíhání kvůli předvolebním plakátům, které podle policistů mohli podněcovat k nenávisti.
„Ať si to prohlasuje opozice,“ uvedl. Trestní oznámení v jeho kauze podle něj totiž podal opoziční politik Jiří Pospíšil (TOP 09). Babišovo vydání strana podle Okamury nepodpoří proto, že nebude podporovat dlouhé soudní procesy.
„Soudní systém z tohoto pohledu nefunguje,“ řekl v neděli předseda SPD v pořadu televize Prima Partie Terezie Tománkové.
Šťastný: Okamura nikdy neměl být obviněn
Podle Šťastného neměl být Okamura nikdy obviněn a policie měla kauzu hned na počátku zastavit. Babišovo stíhání pak ministr označil za „brutálně zpolitizované“.
Případ se táhne již přes deset let, premér Babiš byl pak pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů EU obviněn v říjnu 2017. Vydání obou mužů proto odmítá. „Toto je jednotný názor Motoristů,“ dodal Šťastný.
S názory Havlíčka, Šťasného a Okamry nesouhlasí zástupci opozice. Podle nich by se měl premiér i předseda Sněmovny obhájit před soudem. Na Primě to řekli předseda KDU-ČSL Marek Výborný, předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová a předsedkyně poslaneckého pirátského klubu Olga Richterová.
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic.
Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými. Kauza Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období.
Okamuru policie podezírá ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, a to v souvislosti s loňskou billboardovou kampaní hnutí.
Na jednom z plakátů byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“.
Na dalším dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj’ na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.
Mandátový a imunitní výbor Babiše i Okamuru na úterní schůzi pozval, oba podle redakce potvrdili účast. Doprovodit je mají jejich právníci. Jednání výboru jsou neveřejná.