SPD a Motoristé potvrdili, že nevydají Babiše a Okamuru ke stíhání

  13:13
SPD a Motoristé nebudou ve Sněmovně hlasovat pro vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. V diskusním pořadu televize Prima to v neděli řekli Okamura a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Babiš již dříve prohlásil, že se ke stíhání v kauze Čapí hnízdo vydat nenechá.

Ministr průmysl Karel Havlíček (ANO) rovněž v neděli uvedl, že s tím souhlasí. Případ je podle něj zpolitizovaný a projednává se příliš dlouho.

„SPD nebude nikdy hlasovat pro vydání kvůli verbálnímu názoru,“ prohlásil Okamura ke svému stíhání kvůli předvolebním plakátům, které podle policistů mohli podněcovat k nenávisti.

„Ať si to prohlasuje opozice,“ uvedl. Trestní oznámení v jeho kauze podle něj totiž podal opoziční politik Jiří Pospíšil (TOP 09). Babišovo vydání strana podle Okamury nepodpoří proto, že nebude podporovat dlouhé soudní procesy.

„Soudní systém z tohoto pohledu nefunguje,“ řekl v neděli předseda SPD v pořadu televize Prima Partie Terezie Tománkové.

Šťastný: Okamura nikdy neměl být obviněn

Podle Šťastného neměl být Okamura nikdy obviněn a policie měla kauzu hned na počátku zastavit. Babišovo stíhání pak ministr označil za „brutálně zpolitizované“.

Případ se táhne již přes deset let, premér Babiš byl pak pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů EU obviněn v říjnu 2017. Vydání obou mužů proto odmítá. „Toto je jednotný názor Motoristů,“ dodal Šťastný.

S názory Havlíčka, Šťasného a Okamry nesouhlasí zástupci opozice. Podle nich by se měl premiér i předseda Sněmovny obhájit před soudem. Na Primě to řekli předseda KDU-ČSL Marek Výborný, předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová a předsedkyně poslaneckého pirátského klubu Olga Richterová.

Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic.

Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými. Kauza Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období.

Okamuru policie podezírá ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, a to v souvislosti s loňskou billboardovou kampaní hnutí.

Na jednom z plakátů byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“.

Na dalším dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj’ na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.

Mandátový a imunitní výbor Babiše i Okamuru na úterní schůzi pozval, oba podle redakce potvrdili účast. Doprovodit je mají jejich právníci. Jednání výboru jsou neveřejná.

