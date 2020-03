Babiš: Otevření hranic závisí na tom, jak se podaří zastavit virus ve světě

Praha Přemýšlíme, jak v čase po zdolání epidemie podpořit například cestování po Česku, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) v pokračování obsáhlého rozhovoru pro Lidovky.cz, jehož první část jsme přinesli v pondělí.

Zvládneme to, stojí na transparentu, který nechal před Kramářovou vilou vyvěsit premiér Andrej Babiš. „Pokud budeme všichni disciplinovaní a projekt chytré karantény se povede, tak společenský život uvolníme zřejmě brzy po Velikonocích,“ řekl předseda vlády v rozhovoru pro Lidovky.cz.



Lidovky.cz: Tušíte základní ideu na ozdravení pokoronavirové ekonomiky? Máte nějaké plány, jak tuzemské ekonomice pomoci?

Já jsem přesvědčen, že naše ekonomika je zdravá. Velké štěstí je, že máme nízké zadlužení. My nemáme žádné problémy si půjčit. Například minulý týden ve středu jsme prodali státní dluhopisy za 53,4 miliardy za průměrný výnos 1,13 %. Při poslední lednové aukci jsme přitom prodávali za víc, a to za 1,54 %. K tomuto skvělému výsledku přispělo i to, že vláda schválila novelu zákona o České národní bance, která ještě více upevnila silné postavení České republiky na dluhopisových trzích. I to mělo vliv na úspěch středeční aukce. Novela centrální bance uvolňuje stávající omezení v obchodech na volném trhu a rozšiřuje množství protistran třeba o pojišťovny nebo stavební spořitelny.

Vytvořili jsme si rezervu z hlediska dluhu vůči HDP, takže máme na trhu komfortní pozici. Ale samozřejmě chceme teď do ekonomiky napumpovat peníze a udržet ji v chodu. Je důležité, jak bude fungovat automobilový průmysl. To je páteř naší ekonomiky a obrovská vazba na dodavatele, a zároveň ten největší otazník. I doprava musí fungovat. Připravujeme speciální pomoc pro dopravce, protože řidiči jsou strašně důležití. Musíme se soustředit i na stavebnictví, vidíme, že je v něm velká příležitost. Chceme stavět a chceme stavět tady v Česku. Myslím si, že teď je čas, aby se stavebnictví posílilo i personálně. Řešíme i cestovky, které jsou v totálním kolapsu. Ministryně pro místní rozvoj Dostálová připravuje program k nakopnutí cestovního ruchu v České republice. Připravuje fórum cestovního ruchu.



Lidovky.cz Jak chcete cestovní ruch nakopnout?

Je šance udělat projekt, že bychom u nás doma měli turistiku `a la Rakousko, kde mají skvělou infrastrukturu. Mám na mysli hotely, lokální hospody, penziony a podobně. Přemýšlíme, jak pomocí voucherů podpořit cestování po Česku, protože máme úžasná místa jako hory a přírodu, ale ubytovací kapacity a volnočasové aktivity nestačí.

Lidovky.cz: Budeme moci v létě cestovat alespoň po České republice?

Já pevně doufám, že ano. Chceme se soustředit na tuzemskou turistiku a obnovu kulturních památek. Oni už naši lidé začali dříve více cestovat po Česku, když byly v zahraničí různé teroristické útoky. Lidé teď v rámci České republiky cestují více a já si myslím, že to je super. Měli bychom to využít jako příležitost pro rozvoj našeho prostředí, naší země a krásné přírody, kterou máme.

Lidovky.cz: Náměstek Roman Prymula prohlásil, že hranice by mohly zůstat uzavřené až dva roky, což lidi poměrně dost šokovalo. Kdy by se podle vás mohly otevřít?

Já si myslím, že bychom lidi neměli strašit a dělat vše pro to, abychom se co nejrychleji vrátili k normálnímu životu. My jsme přijali poměrně striktní opatření, zavedli jsme povinné nošení roušek, a když se k nám postupně přidají i ostatní, ten boj máme šanci vyhrát všichni. Otázka ale je, jak se podaří zastavit virus za našimi hranicemi. Porazit ho musí postupně celá planeta. Protože minulou sobotu v Číně zaznamenali nárůst asi o padesát případů nákazy a vše přišlo ze zahraničí. Já chci, aby se otevřely co nejdříve, ale opravdu nedokážu říct kdy.

Lidovky.cz: Zákaz ubytovávat jinde než v hotelích a penzionech spolu se zavřením hranic ukázal rozsah problému s Airbnb, na trhu v Praze je najednou o čtyřicet procent víc bytů k normálnímu dlouhodobému pronájmu za slušnou cenu. Není to šance, aby politici v mezičase vymysleli, jak Airbnb zregulovat?

My jsme o Airbnb vedli debatu už na začátku epidemie kvůli turistce z Ameriky, která byla jedna z prvních nakažených v Česku. Byla ubytovaná přes Airbnb, jezdila po Praze a po Brně a my jsme ji nebyli schopni identifikovat a lokalizovat. Já chápu, když si zahraniční investoři kupují drahé byty v Pařížské ulici, ale pokud kupují byty, které by mohly kupovat naše mladé rodiny, aby je pronajímali přes Airbnb, tak to je samozřejmě problém. A to se mi nelíbí. Byty jsou pak drahé a mladé rodiny na ně nedosáhnou. V tomto směru si myslím, že se trh srovná a uvidíme, co to udělá s realitním trhem.

Lidovky.cz A máte nějaké konkrétní řešení?

Já jsem říkal ministryni financí Schillerové, abychom zrušili daň z nabytí nemovitostí. Je to příležitost pomoci mladým domácnostem koupit si vlastní bydlení. Stálo by nás to asi čtrnáct miliard, ale já myslím, že to už nehraje takovou roli. Pomohlo by to mladým rodinám ušetřit čtyři procenta z celkové ceny nemovitosti a to při dnešních cenách bytů určitě není zanedbatelné.

Lidovky.cz: A když se vrátíme k té regulaci Airbnb?

To je hlavně záležitost měst. Bytovou politiku musí řešit konkrétní města. Ministerstvo pro místní rozvoj již má legislativně připraven návrh na sdílení dat, tak abychom měli přehled, kdo ubytovává a koho. Nemáme zatím vymyšlené, jakým způsobem bychom to regulovali. Uznávám, že to je příležitost uchopit tuto problematiku, kterou jsme zatím nevyřešili. Ale v této chvíli nejsem schopen říct, jak konkrétně. Můžeme se inspirovat třeba Berlínem, kde regulaci zavedli. To je debata, která nás čeká.

Lidovky.cz: Vláda dříve avizovala, že díky chytré karanténě se po Velikonocích začnou postupně rozvolňovat celoplošná mimořádná opatření. Kdy by se mohly v Česku otevřít třeba restaurace?

Já nevím, to nechci slibovat. Doufám, že brzy po Velikonocích. Pokud budeme všichni disciplinovaní a projekt chytré karantény se povede, tak společenský život samozřejmě uvolníme a k němu patří i restaurace. Ale opravdu si netroufám odhadovat, kdy přesně je otevřeme. Jsem optimista, zatím čísla nejsou špatná, ale může se to zlomit.

Lidovky.cz: Nemocných a obětí koronaviru přibývá v domovech pro seniory, klienti se často nakazili od zaměstnanců. Neplánujete zavést plošné testování personálu v těchto zařízeních?

Ano, určitě to musíme rychle zavést. Nákaza přišla přes personál, takže na ten je potřeba se soustředit. Musí mít ochranné obleky, rukavice, respirátory. Plošné testování je důležité a měli bychom ho zavést, ale v tuto chvíli to je z kapacitních důvodů nereálné. Jedná se o více než 41 tisíc osob. Myslím si, že by nebylo na škodu vybavit domovy seniorů a sociální služby i termokamerami kvůli zjišťování teploty. Ale pravdou je, že domovů seniorů a sociální péče je v Česku celkem 1934, takže to je náročné.

Já jsem mluvil s jedním majitelem takového sociálního zařízení, který mi poslal zajímavý projekt, jak oni to řeší. Mají v areálu karavany, v kterých přespává personál. Zaměstnanci se pak nemusí vzdalovat a mohou tam být třeba sedm nebo čtrnáct dní v kuse bez cestování městskou hromadnou dopravou, pak se vystřídat. To se mi zdá jako super nápad. Izolace zaměstnanců je sice náročná, ale dá vám garanci, že personál do domova seniorů nezanese nákazu.

Lidovky.cz: V minulém týdnu do Česka dorazil experimentální lék Remdesivir proti nemoci Covid-19 a doktoři ho poprvé podali muži v kritickém stavu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Zdá se, že alespoň částečně zabral a pacientův stav se lepší. Máte v plánu podávat lék i jiným pacientům?

Stav pacienta se zlepšil, už není napojen na mimotělní oběh, ale nevíme, zda mu lék skutečně pomůže. Vypadá to, že lék nějakým způsobem zabral, ale nikdo neví, jestli se pacient vyléčí. Problém je, že o lék má zájem celý svět. Americká společnost, která remdesivir vyvinula, lék přiděluje do celého světa na bázi různých programů. Remdesivir se dostal do ČR v rámci humanitárního programu zdarma. Podle indikací byl schválen jeden pacient. Následně byl program omezen pouze na těhotné a děti. Další program v tuto chvíli schvaluje Evropská léková agentura. Schválení se očekává ve středu. Tento program v podobě lékové studie by se měl týkat většího počtu pacientů.

Lidovky.cz: Takže nevíte, kdy by mohla dorazit další dodávka léku do Česka?

To se zatím neví, záleží na schvalovacím procesu Evropské lékové agentury a možnostech dodavatele.